В Забайкалье начинают прививать от COVID-19 вакциной центра «Вектор»

В край поступило 1300 доз вакцины «ЭпиВакКорона», рассчитанных на 650 человек



В Забайкалье с 30 декабря стартует прививочная кампания против COVID-19 вакциной «ЭпиВакКорона», сообщает официальный портал края.



«В регион 28 декабря поступила первая партия вакцины «ЭпиВакКорона», разработанная научным центром «Вектор». На сегодняшний день получено 1300 доз вакцины, рассчитанной на вакцинацию 650 человек», - рассказал заместитель руководителя управления краевого Роспотребнадзора Евгений Гредюшко.



Вакцина стимулирует выработку иммунитета в отношении COVID-19 после двукратного внутримышечного применения. Интервал между прививками составляет не менее двух-трех недель.



Вакцинация от COVID-19 проводится на добровольной основе, прививка предназначена для взрослых от 18 до 60 лет. Первыми в крае будут привиты люди из групп риска – медицинские работники, сотрудники Роспотребнадзора, Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае, Читинской противочумной станции.



Первая вакцина от COVID-19 «ГамКовидВак» поступила в Забайкалье в октябре текущего года. Она предназначена в первую очередь для вакцинации медицинских работников. По состоянию на 29 декабря первую вакцинацию получили 462 медработника края, двукратно привито 42 сотрудника медицинских организаций. Иммунизация вакциной «ГамКовидВак» продолжается.



В Забайкалье за последние сутки у 245 человек обнаружен COVID-19. Число заболевших с начала года составило 26 996 человек. Количество случаев выздоровления от коронавируса увеличилось до 24 522, за сутки выписано с выздоровлением 270 человек. С начала года опасная болезнь унесла жизни 491 забайкальца, за сутки зафиксировано шесть летальных случаев от опасного вируса.



В моногоспиталях региона 108 человек находятся в тяжелом состоянии, 56 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.



Напомним, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в Забайкальском крае остается напряженной. Ее основные показатели близки с показателями в Бурятии.



Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

