ГИБДД предупредила о сложной дорожной обстановке в двух районах Бурятии

Обильный снегопад и ветер ухудшают видимость на дорогах





Госавтоинспекция Бурятии сообщила о сложной дорожной обстановке, сложившейся из-за непогоды в Кабанском и Прибайкальском районах республики. Обильный снегопад и ветер ухудшают видимость, а дорожное покрытие становится скользким.

Во избежание несчастных случаев на дороге сотрудники ГИБДД рекомендуют автомобилистам выбирать соответствующую скорость движения, соблюдать безопасную дистанцию и интервал между машинами, избегать резких маневров.«Необдуманные действия в условиях скользкой дороги могут привести к потере контроля над автомобилем. Помните, пункт 10.1 ПДД гласит, что водители должны вести транспортное средство с учетом дорожных и метеорологических условий, а при возникновении опасности для движения необходимо принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки. Убедительная просьба быть предельно внимательными, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы», - предупредили в ГИБДД.Фото: ГИБДД Бурятии