Лучшие спортсмены и тренеры Бурятии получили государственные премии

За 2020 год на чемпионатах и первенствах Европы и мира спортсмены республики завоевали 23 медали



Глава Бурятии Алексей Цыденов вручил сегодня лучшим спортсменам и их наставникам сертификаты на получение единовременных государственных спортивных премий по итогам второго полугодия 2020 года, сообщили в пресс-службе правительства республики.



За второе полугодие 2020 года в условиях сложной эпидемиологической ситуации членами спортивных сборных команд Бурятии на чемпионатах и первенствах Европы и мира было завоевано 12 медалей: две золотых, шесть серебряных и четыре бронзовых.



«Я благодарю вас за то, что в такой непростой год, когда из-за коронавируса многие спортивные мероприятия были отменены, тренировочный процесс был ограничен, вы все равно смогли показать хорошие результаты», - отметил глава Бурятии.



Единовременные государственные спортивные премии вручаются ежегодно членам сборных команд Бурятии и России, завоевавшим звания чемпионов олимпийских, паралимпийских, сурдлимпийских, юношеских олимпийских игр, чемпионатов и первенств мира, Европы и Азии. За 2020 год на чемпионатах и первенствах Европы и мира бурятскими спортсменами завоевано 23 медали.



Награды сегодня получили показавшие высокие результаты спортсмены и их тренеры:



- Безродных Никита Витальевич - за серебряную и бронзовую медали Чемпионата мира по шашкам в командном зачете. Сертификат на сумму – 130 тыс рублей;

- Халтагаров Александр Викторович - за серебряную и бронзовую медали Чемпионата мира по шашкам в командном зачете. Сертификат на сумму – 130 тыс рублей;

- Болсохоев Олег Михайлович, мастер спорта России - за серебряную и бронзовую медали Чемпионата мира по шашкам в командном зачете. Сертификат на сумму 130 тыс рублей;

- Урбаханов Александр Валерьевич - за успешную подготовку серебряных и бронзовых призеров Чемпионата мира по шашкам. Сертификат на сумму 390 тыс рублей;

- Коломин Дмитрий Андреевич, мастер спорта России - за бронзовую медаль Первенства мира по гиревому спорту в дисциплине «двоеборье». Сертификат на сумму 30 тыс рублей;

- Каргин Сергей Ярославович, мастер спорта России международного класса - за золотую медаль Первенства мира и серебряную медаль Чемпионата мира по гиревому спорту в дисциплине «толчок длинный цикл». Сертификат на сумму 212 тыс рублей;

- Рассадин Андрей Андреевич, мастер спорта России международного класса - за успешную подготовку победителя и бронзового призера Первенства мира и серебряного призера Чемпионата мира по гиревому спорту. Сертификат на сумму 242 тыс рублей;

- Любимский Сергей Александрович, мастер спорта России международного класса - за серебряную медаль Чемпионата мира по гиревому спорту в дисциплине «толчок длинный цикл». Сертификат на сумму 150 тыс рублей;

- Кудашев Денис Андреевич, мастер спорта России - за успешную подготовку серебряного призера Чемпионата мира по гиревому спорту. Сертификат на сумму 150 тыс рублей;

- Недорезов Василий Сергеевич, мастер спорта России международного класса - за серебряную медаль Чемпионата мира по гиревому спорту в дисциплине «толчок длинный цикл». Сертификат на сумму 150 тыс рублей;

- Любимский Сергей Александрович, мастер спорта России международного класса - за успешную подготовку серебряного призера Чемпионата мира по гиревому спорту. Сертификат на сумму 150 тыс рублей;

- Рассадин Андрей Андреевич, мастер спорта России международного класса - за золотую медаль Чемпионата мира по гиревому спорту в дисциплине «двоеборье». Сертификат на сумму 200 тыс рублей;

- Леонов Сергей Трофимович, Заслуженный мастер спорта России - за успешную подготовку победителя Чемпионата мира по гиревому спорту. Сертификат на сумму 200 тыс рублей.



Также за особые заслуги в развитие физической культуры и спорта были вручены республиканские государственные награды и ведомственные награды Министерства спорта Российской Федерации.

За высокие достижения в физической культуре и спорте почетная грамота Республики Бурятия вручена тренеру Республиканской спортивно-адаптивной школы по спорту глухих, мастеру спорта России по вольной борьбе, заслуженному тренеру Бурятии Баиру Бороевичу Батомункуеву.



Нагрудный знак «Заслуженный работник физической культуры Республики Бурятия» получил директор спортивной школы олимпийского резерва «Иппон» Алексей Александрович Леликов за заслуги в развитии физической культуры и спорта, совершенствование системы физического воспитания населения, массового спорта, спорта высших достижений.



За многолетнюю и плодотворную работу по развитию физической культуры и спорта в Российской Федерации нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта» министерства спорта России вручен тренеру-преподавателю по кикбоксингу Закаменской детско-юношеской спортивной школы Александру Дамдинжаповичу Шаралдаеву.



Почетного знака «За заслуги развития физической культуры и спорта» министерства спорта России удостоился тренер по вольной борьбе спортивной школы олимпийского резерва № 9, заслуженный тренер России Ангархаев Владимир Жимбеевич за существенный вклад в развитие физической культуры и спорта.



Фото: egov-buryatia.ru



