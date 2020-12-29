В Бурятии простились с Иннокентием Егоровым

Бывший первый зампред правительства скончался от коронавируса





29 декабря глава Бурятии Алексей Цыденов принял участие в гражданской панихиде по видному государственному и общественному деятелю республики, первому зампредседу правительства РБ (2004-2017 гг.) Иннокентию Егорову.

- Я проработал с Иннокентием Матвеевичем всего полгода, но это был самый ответственный для меня период. Я только приехал в Бурятию: новая работа, новая жизнь, и главной опорой в тот момент стал Иннокентий Матвеевич. Он был спокойный, надежный, очень профессиональный. Старт, который у меня в республике был, он так или иначе связан с совместной работой с Иннокентием Матвеевичем. Я ему за это безмерно благодарен. Я скорблю вместе с вами, - обратился к родным и близким Иннокентия Егорова глава Бурятии.







Свою трудовую деятельность Иннокентий Егоров начал в 1970 году после окончания физико-математического факультета Бурятского государственного педагогического института. Четырнадцать лет он проработал в школе учителем математики, затем директором школы. В 1985 году был назначен заведующим отделом образования Северо-Байкальского района. Дважды - в 1995 и 1999 году - на всеобщих выборах избирался главой Северо-Байкальского района. Был депутатом Хурала первого и второго созывов.





В 2017 году Иннокентий Егоров вышел на пенсию и стал заниматься общественной деятельностью. Его избрали президентом Всебурятской ассоциации развития культуры.



