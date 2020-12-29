Спецборт перевезет в Москву девушку, пострадавшую от нападения собак в Улан-Удэ

В столицу Бурятии прибыла бригада санитарной авиации для проведения медицинской эвакуации



В Улан-Удэ сегодня прибыла мультидисциплинарная бригада санитарной авиации из Москвы для проведения медицинской эвакуации молодой женщины, пострадавшей при нападении безнадзорных собак. Правительство Бурятии выделило 6 млн рублей для транспортировки пациентки в московскую клинику, сообщили в его пресс-службе.



Спецборт МЧС России доставил в Улан-Удэ бригаду медиков из двух специалистов Всероссийского центра медицины катастроф: заведующих отделениями гнойной хирурги центра ран и раневых инфекций, а также анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии ожогового центра НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского.



«Сегодня идут седьмые сутки нахождения пациентки в нашем лечебном учреждении. Молодая женщина поступила в крайне тяжелом состоянии, состоянии травматического шока, геморрагического шока, поэтому нам требовалось время для компенсации жизненных функций. Лечение проводилось с учетом мнения наших ведущих специалистов из Москвы. И, когда нам удалось относительно компенсировать ее состояние, встал вопрос уже о возможности транспортировки. Поэтому были приглашены дополнительно специалисты, они провели осмотр, помогли нам в лечении, хирургическом ведении обширных раневых поверхностей. На сегодняшний день пациентка в сознании, может общаться жестами, проводится компенсация легочной функции за счет трахеостомии», - рассказал главный врач Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко Игорь Шпак.



После осмотра московскими специалистами оценено состояние. Медиками совместно принято решение о транспортировке больной в центральную клинику.



«Пациентка будет госпитализирована в центр хирургии им. А.В. Вишневского. Будет продолжено местное лечение обширных ран с последующими хирургическими обработками. После будет принято решение о возможных реконструктивных пластических этапах лечения. Сейчас делать прогнозы рано. Лечение будет осуществляться во взаимодействии с пластическими хирургами и челюстно-лицевыми хирургами ведущих центров Москвы», - отметил заведующий отделением гнойной хирурги центра ран и раневых инфекций НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Александр Ушаков.



Также специалисты федеральной клиники отметили, что медицинская помощь пострадавшей на этапе лечения в республиканской больнице была оказана в соответствии со всеми стандартами.



«Первоочередно стоял вопрос о спасении жизни, были выполнены все необходимые лечебно-диагностические мероприятия, направленные на восстановление жизнедеятельности функций органов и систем. То есть, пациентка адекватно выведена из шока, благодаря чему успешно стабилизирована», - подчеркнул заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии ожогового центра Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А.В. Вишневского Артем Клеузович.



Воздушное судно для осуществления эвакуации оснащено медицинским модулем.



«За состоянием девушки в течение полета будут постоянно наблюдать специалисты и корректировать необходимые меры. Все сделано для того, чтобы транспортировка была максимально безопасной, чтобы не ухудшилось состояние нашей пострадавшей. Именно для того, чтобы полет совершил специальный борт, правительство республики выделило 6 млн рублей для оплаты санитарного рейса. Специальный самолет позволит провести максимально безопасную транспортировку. Также хотим отметить, что этот случай показал полноту взаимодействия специалистов нашей республики и федеральных центров», - рассказала министр здравоохранения Республики Бурятия Евгения Лудупова.



Фото: sanaviation.ru

