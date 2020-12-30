Улан-Удэ пробивается в проект «Чистый воздух»

В столице Бурятии начались дополнительные исследования атмосферного воздуха



Минприроды России ведет работу по включению Улан-Удэ в федеральный проект «Чистый воздух». Планируется, что столица Бурятии будет включена в него с 2024 года, сообщили сегодня в правительстве Бурятии.



«Президент дал поручение пересмотреть перечень городов, которые входят в программу «Чистый воздух» в зависимости от уровня загрязнения. Подтверждение уровня загрязнения по типам, источникам загрязнения должны определяться в сводном томе атмосферных загрязнений. Мы такой сводный том уже запланировали, предусмотрели деньги в бюджете 2021 года. Вопросов, конечно, по чистому воздуху очень много. Мы каждый год об этом говорим. Не останавливаемся, доведем работу по очистке воздуха до конца», - заявил ранее в прямом эфире в соцсетях глава Бурятии Алексей Цыденов.



В настоящее время Минприроды России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ проводит работу по согласованию дополнительного перечня городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. В список населенных пунктов, где необходима реализация первоочередных мер для улучшения качества атмосферного воздуха перечень, включен Улан-Удэ, а также Гусиноозерск и поселок Селенгинск.



Правительство Бурятии в январе 2021 года направит обоснованные предложения, на основе которых будет приниматься решение по включению городов из перечня в состав участников федерального проекта «Чистый воздух». Также сейчас идет формирование примерных мероприятий, направленных на снижение загрязнения атмосферного воздуха.



В этом году в Улан-Удэ уже начались дополнительные исследования атмосферного воздуха. Министерство природных ресурсов Бурятии предоставило на эти цели администрации города субсидию в размере 4,4 млн рублей из республиканского бюджета.



С Байкальcким институтом природопользования СО РАН заключен муниципальный контракт на разработку комплекса мероприятий по снижению негативного воздействия выбросов от стационарных источников в Улан-Удэ. Институт в этом году начал определение модельных территорий, где внедрят технические решения для снижения загрязнения атмосферного воздуха (использование бездымного топлива, древесных пеллет и брикет, фильтров для очистки газов, отопление электричеством и т.д.). Для оценки эффективности той или иной модели будут проводиться инструментальные замеры.



Фото: ulan-ude-info.ru

