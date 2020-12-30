В Бурятии главу оштрафовали за благоустройство села

Он потратил на него деньги, предназначенные ТОСу





Прокуратура Бурятии выявила нецелевое использование средств субсидии администрацией сельского поселения «Окино-Ключевское» в Бичурском районе.

«По итогам республиканского конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление» за пятое место дипломом и денежной премией в сумме 40 тыс. рублей наградили территориальное общественное самоуправление «Окинушка». Однако администрация сельского поселения полученные деньги не предоставила председателю ТОСа, а направила их на благоустройство территории села», - рассказали в надзорном ведомстве.Для устранения нарушений прокурор внес главе поселения представление, рассмотрение которого находится на контроле. Кроме того, за нецелевое использование бюджетных средств глава привлечен к административной ответственности и оштрафован на 20 тысяч рублей.Фото: «Номер один»