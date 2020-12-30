В Бурятии сельские дороги ужаснули прокурора

Увидев их состояние, он сразу внес главе района представление





Прокуратура Бурятии совместно с ГИБДД проверила состояние дорог в Баргузинском районе.

«В нарушение закона на 18 улицах села Баргузин имеются многочисленные дефекты дорожного покрытия – неровности, просадки, проломы, колея и иные повреждения. Аналогичные нарушения выявлены на двух улицах села Нестериха. Кроме того, вопреки законодательству районной администрацией не разработан проект организации дорожного движения автомобильной дороги в направлении села Гусиха», - констатировал прокурор.По итогам проверки глава района получил представление. Как сообщили в прокуратуре, сейчас нарушения устранены: проведено грейдирование участков дороги, разработан проект организации дорожного движения.Фото: «Номер один»