Мэрия Улан-Удэ теряет берега

Защитные сооружения в районе Стеклозавода требуют капитального ремонта





В сентябре 2020 года Советский районный суд Улан-Удэ удовлетворил иск прокурора к администрации города и Комбинату по благоустройству о приведении берегоукрепления на реке Селенга в состояние, соответствующее требованиям безопасности гидротехнических сооружений.

«Иск был мотивирован тем, что берегоукрепление, находящееся в муниципальной собственности, расположенное вдоль территории стекольного завода, находится в ненадлежащем состоянии и требует капитального ремонта. Администрацией города и Комбинатом по благоустройству в нарушение закона не обеспечивается техническое обслуживание гидротехнического сооружения, не осуществлен капитальный ремонт», - пояснили в прокуратуре Бурятии.По жалобе мэрии Улан-Удэ законность судебного решения проверила судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Бурятии. Апелляционным определением от 28 декабря решение суда первой инстанции оставлено без изменения.Фото: «Номер один»