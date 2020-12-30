В Улан-Удэ оштрафовали нерадивого дорожного подрядчика

Он сорвал контракт на ремонт нескольких городских улиц





Прокуратура Бурятии выявила нарушения при реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Улан-Удэ.

За бездействие, повлекшие неисполнение обязательств по контракту, директор и его фирма привлечены к административной ответственности и оштрафованы.





Кроме того, в связи с отсутствием надлежащего контроля за исполнением контракта прокурор внес представление руководителю «Улан-Удэстройзаказчика», которое удовлетворено. Муниципальным учреждением контракт расторгнут, заключен новый контракт с другим подрядчиком, дорожные работы выполнены.



«В 2020 году МУ «Улан-Удэстройзаказчик» заключило с ООО «Дорремстрой» контракт на ремонт автомобильной дороги улиц Д. Бедного, Минина, Водопадная и Майская. В нарушение закона подрядчик в предусмотренные контрактом сроки не приступил к выполнению работ», сообщили в надзорном ведомстве.Фото»Номер один»