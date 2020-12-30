30.12.2020
В Улан-Удэ оштрафовали нерадивого дорожного подрядчика

В Улан-Удэ оштрафовали нерадивого дорожного подрядчика

Он сорвал контракт на ремонт нескольких городских улиц

Прокуратура Бурятии выявила нарушения при реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Улан-Удэ.

«В 2020 году МУ «Улан-Удэстройзаказчик» заключило с ООО «Дорремстрой» контракт на ремонт автомобильной дороги улиц Д. Бедного, Минина, Водопадная и Майская. В нарушение закона подрядчик в предусмотренные контрактом сроки не приступил к выполнению работ», сообщили в надзорном ведомстве.

За бездействие, повлекшие неисполнение обязательств по контракту, директор и его фирма привлечены к административной ответственности и оштрафованы.

Кроме того, в связи с отсутствием надлежащего контроля за исполнением контракта прокурор внес представление руководителю «Улан-Удэстройзаказчика», которое удовлетворено. Муниципальным учреждением контракт расторгнут, заключен новый контракт с другим подрядчиком, дорожные работы выполнены.

Фото»Номер один»
ремонт дороги
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