30.12.2020
В Бурятии выздоровели 90% пациентов с COVID-19

В Бурятии выздоровели 90% пациентов с COVID-19

Суточный прирост случаев коронавируса упал ниже 190

Общее число случаев заражения коронавирусом  в республике достигло 25 724. Это на 189 случаев больше, чем было во вторник, 54% (13 850) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией –  586 человек,  пятеро - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Из 189 новых случаев коронавируса: 142 человека обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

Круг контактных лиц составляет 5 269 человек.

В стационарах получают лечение 1 280 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 981. В отделениях реанимации находится 74 пациента (из них старше 65 лет – 49), на ИВЛ 50 пациентов (из них старше 65 – 34), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 38.

Амбулаторное лечение проходят  922 пациента с COVID-19, наблюдается 3 416 человек.

Всего выздоровели от коронавируса COVID-19 – 22 936 (+196) человек. Дополнительно снято с наблюдения 454 пациента.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 199 коек, занято – 1 280, свободно – 919 коек. Занятость коечного фонда составляет 58,2%.

В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2 105 человек, с нарастающим итогом – 721 431 человек.

В Бурятии выздоровели 90% пациентов с COVID-19, сообщает  Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Республика находится на четвертом месте в ДФО по доле выздоровевших от общего числа заболевших COVID-19.
  
Наибольший процент жителей, справившихся с COVID-19, в Магаданской области - 92%. На втором месте Забайкальский край, где коронавирус победили 92% от общего числа заболевших. Самая низкая доля выздоровевших зафиксирована в Приморском крае - 71%.

В Дальневосточном федеральном округе за весь период пандемии зафиксировано  193 760 случаев заболевания коронавирусом, более половины из заболевших (86%) выздоровели.

Фото: pixabay.com
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