В Улан-Удэ вошла в режим обычной работы БСМП

Прием пациентов ведется с соблюдением всех антиковидных мер
В Улан-Удэ после нескольких последних дней подготовки перешла в обычный режим работы Больница скорой медицинской помощи. Это режим оказания экстренной специализированной медицинской помощи, сообщили в пресс-службе стационара.
Прием пациентов идет строго с соблюдением всех профилактических мер. Расписание дней приема пациентов в различных медицинских учреждениях можно просмотреть здесь.
БСМП является многопрофильным лечебным учреждением Улан-Удэ, оказывающим экстренную и плановую медицинскую помощь населению города и республики. В стационаре 420 коек, из них 39 реанимационного профиля, операционно-анестезиологический блок на 10 хирургических столов. Ежегодно в клинических отделениях больницы получают медицинскую помощь более 16 тысяч пациентов, выполняется около 7 тысяч операций.
В 2002 году больнице присвоен статус «клиническая», что свидетельствует о соответствии БСМП уровню крупного учебно-методического и лечебно-диагностического учреждения. На базе БСМП работают кафедры госпитальной хирургии и терапии медицинского института Бурятского государственного университета, проводятся практические занятия студентов медицинского колледжа.
Фото: bsmp03.ru
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