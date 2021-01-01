Улан-удэнка, лишившаяся ноги по вине пьяного пристава: «Жизнь продолжается!»

В ближайшее время женщина планирует выходить на работу, а также заменить протез, чтобы заниматься спортом



Скоро будет год с момента ДТП, произошедшего на улице Октябрьской, когда руководитель одного из подразделений УФССП Бурятии на своем «Лексусе» сбил трех человек. В результате наезда серьезно пострадала одна из женщин - Екатерина Любовникова, которую тяжелый внедорожник прижал к бетонному блоку. Удар был такой силы, что женщине раздробило ногу, в итоге медикам пришлось ее ампутировать. Владелец авто 56-летний Базыр Батуев на следствии не признавал свою вину в аварии. Возможно, в суде, куда поступило уголовное дело, госслужащий изменит свою позицию.



Трагедия произошла поздним вечером 8 февраля 2020 года на ПВЗ. Во дворе дома «Лексус» на скорости сбил трех человек. Екатерина приняла на себя самый сильный удар, вторая женщина получила перелом скуловой кости, а мужчина с раной лба был отпущен домой.



Освидетельствование показало, что водитель был пьян (0,66 мг/л). По словам свидетелей ДТП, мужчина находился в невменяемом состоянии, угрожал свидетелям расправой, а потом попытался убежать. В отношении подозреваемого Базыра Батуева следствие возбудило уголовное дело по ч. 2. ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения).



2 сентября дело ушло на рассмотрение в Железнодорожный суд города. Скорее всего, решение будет вынесено уже в январе. Известно, что обвиняемого еще не допрашивали, но он все-таки принес пострадавшей извинения и помог материально.



В мае Екатерина Любовникова начала осваивать протез, предоставленный ей Центром протезирования и ортопедии «Салют Орто» через Фонд социального страхования. Женщина уже прошла курс реабилитации в Центре и теперь снова ходит, правда, немного прихрамывая.



- Бегать не бегаю, но хожу, гуляю на улице, - улыбаясь, рассказывает Екатерина. - Планирую скоро выходить на прежнее место работы. Сидеть дома – это не мое, нужно двигаться. Я мечтаю о другом протезе, который позволит мне заниматься спортом.



Психологически Екатерина чувствует себя уже лучше. Женщина признается, что определенные комплексы у нее еще остались, ведь слишком мало времени прошло, чтобы перешагнуть барьер и полностью принять случившееся.



- Я понимаю, что ничего уже не изменить и нужно продолжать жить дальше, - делится Екатерина. - Меня поддерживают сын, родные и друзья. К сожалению, мама скончалась прошлым летом – слишком сильно переживала за меня.



С нового года Екатерина планирует вновь начать ходить на массажи. Трудно представить, что пришлось пережить этой женщине, силы воли и духа ей не занимать.



- У меня много планов впереди. Надеюсь, все свои мечты смогу реализовать. Жизнь продолжается! – уверенно говорит Екатерина.



Служба информации «Номер один»