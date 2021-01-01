Уличные новогодние украшения шокируют жителей Бурятии

Где-то действительно удается создать праздничное настроение, а где-то все сделано тяп-ляп

Открывает наш антирейтинг каток в Кяхте. Видео, где запечатлен неровный лед, весь в сколах, трещинах, торчащая изо льда трава, проглядывающая незалитая земля, привело кяхтинцев в негодование. Каток даже сравнили с общественным туалетом.





В Кяхте местные власти, видимо, решили сыграть на контрастах. Если на катке решили сэкономить, то на новогоднюю фотозону на центральной площади выделили хорошее финансирование. Так, декоративная фигура «Дед Мороз и Снегурочка» с подсветкой обошлась в 395 тыс. рублей, «Олень с санями» - в 470 тысяч. За медведя-хоккеиста выложили 335 тысяч. Фигуры изготовили и привезли в Кяхту из Санкт-Петербурга. На главную елку города потратили 538 тыс. рублей.





В недоумении от главного символа праздника остались жители поселка Сокол. Назвать деревце «зеленой красавицей» можно с большим трудом – елку подобрали, на редкость, облезлую. Люди недовольны.







Парки, площади и другие общественные пространства республики подготовили к празднованию Нового года. И, как это довольно часто бывает, ожидания с реальностью расходятся. Где-то действительно удалось создать праздничное настроение, а где-то все сделано тяп-ляп, и, по мнению людей, живущих поблизости, от увиденных результатов творчества можно получить, скорее, психологическую травму, а не удовольствие.- Каток залить нормально не могут! Катушка для маленьких детей то же самое. Елку поставили, а игрушки висят только на половине елки. Боятся, что народ украдет? – возмущается одна из жительниц города.Она добавила, что смотреть на это не хватает злости, и люди возмущаются не без повода. Комментаторы согласились, что подготовка к Новому году в городе так себе. Особенно всех раздражает каток.- Все локти отбил из-за дырок огромных во льду. Кто-то скажет – жалуетесь. А почему бы не жаловаться? Зачем это терпеть-то? Как этот шланг лежал до середины катка, когда заливали там, так его и выдернули, и ложбина эта от шланга осталась. Кто-то скажет, что хоть что-то есть, а почему хоть что-то? Почему тяп-ляп? Есть же возможность сделать для людей, а не для свиней, - пишет еще один местный житель.Директор стадиона «Чемпион», где залили этот самый каток, Батор Эрдынеев оправдывается тем, что автор видео снял край катка.- Данный дефект допустим, так как покрытие залили один раз. Встречаются неровности и на самом катке, и это объяснимо отсутствием спецтехники, но ежегодно мы стараемся все довести до норматива, - говорит директор стадиона.Неудобство компенсируется дешевым прокатом – дети могут кататься за 39 рублей в час, взрослые - за 58 рублей.- Все фигуры приобретены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» на общую сумму 1,2 млн рублей, - комментировали в городской администрации.- Какой год – такая и елка, – высказываются они в соцсетях.При этом местные жители уверяют: такой невзрачный символ приближающегося праздника появился в поселке впервые.Под постом жители прикрепили скриншот с комментарием представителя районной администрации, которая заявила: «Повесим игрушки, мишуру – еще красавицей станет».Неопрятная и опасная горка для детей недавно появилась в 102 квартале по улице Ринчино. Доски на горке грязные, залиты плохо, спуск с нее также залит очень плохо и слишком короткий. Вокруг горки голая земля. Детская забава выглядит очень печально.Вполне приличным получился каток у жителей 1 участка ст. Дивизионной. Недавно там открыли каток на ул. Акмолинская. Деревянное ограждение катка и заливку делали активисты ТОС «Вагжанова» совместно с местными жителями.Отметим, что хоть он и не может тягаться убранством с катками в парках и на площадях, атмосфера праздника все же витает в воздухе.Лариса Ситник, «Номер один».