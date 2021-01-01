Каникулы 2021: Новый год в онлайне и в музеях

Что и где посетить лично и виртуально в новогодние выходные



Отмечать праздники не выходя из дома уже не в новинку. В связи с тем, что 2021 год все еще под воздействием пандемии, редакция «Номер один» решила сделать подборку событий по городу, а также на просторах Интернета.



Выставки по городу



Как сообщает Министерство культуры, в Этнографическом музее народов Забайкалья можно посетить симпозиум снежной скульптуры «Легенды Байкала». До середины января на территории музея здесь будут устанавливать большие снежные скульптуры высотой до пяти метров. Героями станут персонажи из байкальских мифов. Здесь же на период новогодних каникул можно будет посетить живой уголок, трассу тюбинга, покататься на пяти горках, взять в аренду санки и заглянуть в чаевню.



В Художественном музее имени Сампилова до 10 января можно посетить две выставки: увидеть графические работы известного скульптора Зураба, а также вдохновиться творчеством бурятских художников периода расцвета натюрмортного жанра, охватывающего последнюю треть ХХ столетия.



В этот же период в Музее истории Бурятии пройдет выставка «Гунны. Империя степей», где горожан познакомят с культурой народа-основателя первого степного государства, представят археологические материалы из раскопок из самого большого кургана-могильника Царам. Еще можно увидеть предметы выставки в честь Великой Отечественной войны - подлинные документы и фотографии, а также личные вещи участников войны из Бурятии, в том числе фронтовые письма, трофеи, военную форму и коллекцию холодного и огнестрельного оружия того времени. Кроме того, с 3 по 17 января музей приглашает горожан на особую новогоднюю экскурсию в советском стиле: участников ждет фотосессия в стиле 70-х, советские песни, викторина и угощения.



Конкурсы в Сети



Как сообщают на сайте правительства, сообщество «Большая перемена» запускает серию челленджей. С 26 декабря 2020 года по 31 января 2021 года пройдет всероссийская акция «Пусть эта елочка радует нас!». Участникам необходимо изготовить или оформить новогоднюю елку, а затем опубликовать фотографии елок либо видео их подготовки под хештегами #елочкановогогода #ЯлюблюНовыйгод #БольшаяПеремена.



А с 25 декабря по 7 января пройдет онлайн-конкурс «Волшебный подарок». Для участия нужно выложить видео подготовки оригинального новогоднего подарка и его вручения. Видео должно быть творческим и оригинальным, разрешается использование монтажа. Участники челленджа публикуют видео подготовленных и врученных подарков с хештегами #волшебныйподарокБП #ЯлюблюНовыйгод #БольшаяПеремена. Все конкурсы пройдут в социальной сети ВКонтакте в группе «Большая перемена».



Кроме того, для школьников и их родителей с 25 декабря по 10 января в сообществе «Большая перемена» пройдут мастер-классы, челленджи, прямые эфиры со звездами, журналистами и спортсменами. В завершении каждого эфира гость будет разыгрывать подарок от Деда Мороза.



Онлайн-мероприятия



На сайте Этнографического музея можно отправить письмо бурятскому Деду Морозу по электронной почте – там уже десять лет находится официальная резиденция Сагаан Убгэна. Традиционный рождеcтвенский фестиваль «ЗИМАFest» также начнется в Сети: 4 января пройдет онлайн-концерт оперной певицы Ольги Жигмитовой и пианиста Александра Шайкина на YouTub-канале Бурятской филармонии.



Большую программу онлайн-мероприятий подготовили библиотеки Улан-Удэ. До 31 декабря можно посетить виртуальную выставку «Комиксы читаете?» на сайте центра чтения детей имени Абидуева. Кроме того, до 10 января для любителей чтения на сайте филиала библиотеки №24 пройдет виртуальная выставка новинок книг 2020 года. Онлайн-чтения «Лесной репортаж» покажут в профиле сети инстаграм библиотеки №20. 12 января центр семейного чтения «Меридиан» проведет онлайн-трансляцию в группе ВКонтакте, посвященную традициям проведения Святок: о том, где проводятся гуляния, а также о популярных гаданиях и ритуалах.



5 января пройдут сразу три мастер-класса для детей на новогоднюю тематику: на странице соцсети инстаграм филиала библиотеки №4 проведет онлайн-трансляцию по изготовлению «Рождественского ангела» и там же мастер-класс «Веселый карандашик» покажет филиал библиотеки №17». В группе ВКонтакте филиала библиотеки №2 приготовил онлайн-мастер-класс «Символ года».



Эржена Мансорунова, «Номер один».