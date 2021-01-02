Как они появляются и почему так популярны?



Уходящий, 2020 год стал «богатым» на всевозможные теории заговора. Чего только стоит концепция о том, что коронавирус специально вывели, чтобы уменьшить численность человечества. Удивительно, но многие люди верят многочисленным бредовым теориям о тайном мировом правительстве, плоской Земле, вреде 5G… Но почему? Об интересном феномене теории заговора мы поговорили с кандидатом психологических наук Игорем Бадиевым.



«Ученые скрывают правду»



- Игорь Валерьевич, расскажите, что такое теория заговора?



- Это представление о неком сговоре, с помощью которого объясняются какие-то значимые социальные события. Предполагается, что кто-то для достижения своих скрытых целей с какими-то своими мотивами совершает определенные тайные действия, приводящие к появлению значимых событий и явлений.



Самая известная из теорий – теория о тайном мировом правительстве. Она гласит, что некая группа людей управляет человечеством и создает всевозможные катаклизмы и кризисы, чтобы удерживать свою власть. Таким образом, практически все мировые события (войны, революции, смена правительства, экономические явления) объясняются сговором группы всемогущих людей.



Таких теорий очень много, и они достаточно популярны. Мы сталкиваемся с ними и в обыденной жизни, например, часто можно услышать или прочитать «ученые скрывают правду о вакцине/заболевании». Или, дескать, эффективное лекарство скрывают от людей, чтобы они умирали, или «раком заражают специально», «фармакологические компании сами вывели вирусы, чтобы богатеть на лекарствах» и т.д.



- Как зарождаются эти теории?



- Одни рождаются стихийно как некие городские легенды и мифы, другие могут порождаться целенаправленно для достижения чьих-то целей (хайп, популярность и пр.). Но как возникают теории заговора, не так интересно, чем то, почему люди в них верят, несмотря на явную абсурдность.



- Расскажите, почему такие теории возникают и становятся столь популярны?



- Для того чтобы это понять, необходимо обратиться к особенностям человеческой психики и тому, как человек познает и объясняет происходящие вокруг явления. Выделяются два способа объяснения происходящих событий: каузальное и телеологическое.



Научное объяснение



Каузальное – это объяснение событий через указание причины его возникновения. С развитием науки, научного мышления развивается этот способ объяснения. К примеру, нам нужно объяснить, почему произошла некая авария. Как мы можем это объяснить с точки зрения причин возникновения данного события? Мы указываем на те условия, которые оказались необходимыми и достаточными для того, чтобы эта авария произошла. Например, погодные условия, плохая видимость, усталость или невнимательность водителя, плохое дорожное покрытие, отсутствие дорожного знака или освещения. Это фактические условия, явившиеся причиной этого события.



Такое объяснение достаточно сложное, потому что мало просто указать на явления, сопутствовавшие этому событию. Нужно найти сущностные явления, без которых это событие не произошло бы, и события, необходимые для того, чтобы это событие произошло, то есть необходимые и достаточные условия. Становится понятно, что те или иные события и явления происходят не из-за какой-то одной четкой причины, это всегда совокупность каких-то условий, которые, сочетаясь, образуют необходимые и достаточные условия для появления этого события или явления.



В естественных науках вот такие каузальные объяснения превращаются в законы природы. Почему идет дождь? Потому что вода, испаряясь, поднимается вверх, где в верхних холодных слоях атмосферы кристаллизуется и выпадает в виде осадков. Так круговорот воды в природе стал законом, объясняющим это событие.



Такое объяснение весьма и весьма сложное, поскольку требует большого количества знаний обо всех сопутствующих явлениях и событиях, об устройстве мира. Но именно оно наиболее адекватно, потому что позволяет не просто сказать, почему произошло это событие, но и спрогнозировать его. Такой способ объяснения непосредственно связан с развитием науки.



«Значит, так надо было»



Однако человечество к такому способу объяснения перешло не сразу. Мы с вами прекрасно видим, что, объясняя те или иные события, мы истолковываем их в обыденной жизни совершенно другим способом - объясняем их через цель, то есть телеологически (от греч. telos (teleos) - результат, цель). Наиболее обыденный способ объяснения тех или иных событий здесь «значит так надо было».



Например, произошло ДТП. Как мы объясним, почему? Мы можем объяснить это так: авария случилась для того, чтобы указать на недостаточную работу коммунальных служб по уборке дорог. Или что рост ДТП якобы идет на руку гаишникам, которым нужно собирать с водителей штрафы. Поэтому у нас здесь нет освещения, улицы не убирают, а дороги плохие - вот аварии и происходят.



Чувствуете разницу в способах объяснения одного и того же события? Телеологический способ объяснения гораздо больше присущ человеку, нежели каузальный. Потому что он проще.



- В чем заключается его простота?



- Объясню. Человек – существо социальное, вся наша активность связана с другими людьми, и в первую очередь у нас возникает необходимость объяснения не абы каких явлений, а тех, которые связаны с людьми. Поведение окружающих мы истолковываем точно так же, как объясняем свое собственное поведение. А свое поведение объясняем через цели и мотивы. Такой способ объяснения человеческого поведения оказывается наиболее удобен. Он очень быстрый и легче дается, поскольку мы как бы пропускаем его через себя, свой опыт. Этот способ объяснения поведения другого человека получил в психологии название «теория разума». Мы с вами уже говорили об этом, как строим теории о поведении других людей.



Тот же самый способ, каким объясняем поведение других людей, мы начинаем расширять на все другие явления, в том числе и на явления природы. Такое явление называется анимизм – одушевляем природу и объясняем природные явления через придание ей человеческой души, целей и мотивов. Поэтому на вопрос, почему идет дождь, некоторые порой отвечают: «для того, чтобы трава росла».



Так появились первые верования и божества, наделенные человеческими качествами. Они управляют дождем, солнцем, ветром, у них есть цели и мотивы. Они решают, идти дождю или нет, как дуть ветру и светить солнцу.



Человеческая психика устроена так, что когда мы сталкиваемся с каким-то событием, нам необходимо его объяснить. Людям недостаточно просто констатировать происходящее. Это главная особенность человека, человеческая психика отличается от животного наличием мыслительных процессов, рассудочной деятельностью, поискам причин возникновения тех или иных событий.



В основе теорий заговора - страх



Телеологическое объяснение наиболее понятное для человека. Особенно оно становится понятным тогда, когда нет достаточной информации для каузального объяснения. А каузальное очень сложно и трудно для понимания. Ведь сложные социальные явления требуют и сложного каузального объяснения.



Например, почему нефть дешевеет? Этот процесс объясняется законами рынка. Но что это за законы и от кого они зависят, в чем заключаются, мало кто знает и понимает. Поэтому гораздо проще это явление объяснить тем, что некая кучка людей договорилась и решила обрушить цены на нефть для какой-то своей цели. На деле, безусловно, есть международные организации, пытающиеся контролировать цены на нефть, но они не создают эти цены, а пытаются этим процессом управлять, исходя из законов рынка.



Естественно, для человека, который не знаком с законами макроэкономики, понять это очень сложно. Для этого объяснения нужно прочитать немало литературы. Поэтому гораздо проще объяснить падение цен на нефть целенаправленной деятельностью какой-то кучки людей. Поэтому с этим способом люди проще соглашаются. Итак, первое условие для появления теории заговора – когнитивная основа.



Второе важное условие для теории заговора – степень значимости событий и явлений, которое необходимо объяснить. То есть насколько это событие находит эмоциональный отклик. Ведь не любое событие порождает конспирологическую теорию, а только то, которое значимо для других людей и вызывает негативные эмоциональные переживания, в первую очередь, страх. Потому что именно эта базовая эмоция очень действенна и отвечает за выживание. Она возникает тогда, когда появляется угроза жизни, здоровью и благополучию.



Однажды у нас с вами уже была тема, почему люди предпочитают читать негативные новости. Я говорил, что это наиболее адаптивное поведение, потому что позволяет человеку подготовиться к неприятностям. Здесь то же самое. Нужно, чтобы это событие вызывало переживание страха и угрозы, к нему нужно дать человеку готовое когнитивное объяснение этого явления. В итоге мы получаем теорию заговора, которая достаточно легко ляжет на общественное сознание, даже несмотря на всю свою абсурдность.



Например, теория о вреде 5G излучений. Мы выдаем информацию угрожающего характера о вреде вышек, чтобы вызвать страх. Этот страх отключает рациональное мышление, и мы с каузального, рационального, сложного способа объяснения переходим на наиболее простой телеологический способ объяснения, для того чтобы каким-то образом попытаться себя обезопасить.



То же самое с теорией, что генномодифицированные продукты вызывают мутацию генов человека. Или что Билл Гейтс пытается всех нас чипировать, чтобы управлять людьми, для этого он придумал COVID-19, и т.д.



Рецепт конспирологической теории очень прост: должен быть угрожающий посыл и готовое объяснение, почему это происходит. Причем объяснение телеологическое, то есть с точки зрения целей и мотивов – кому и зачем это нужно. Человек с этим согласится, потому что это объяснение ему понятно и согласуется с его внутренним объяснением событий.



- Жертвами теорий становятся, как правило, люди, не привыкшие скрупулезно собирать и анализировать информацию?



- Наиболее устойчивыми к влиянию конспирологических идей и теорий являются люди с критическим мышлением, у которых развиты навыки каузального мышления. Они привыкли объяснять все через причины, а не цели и мотивы.



Конспирологические теории были, есть и будут еще достаточно долгое время, потому что всегда есть, чего бояться, всегда есть недостаток информации для причинного объяснения, а объяснить что-либо требуется всегда. Очень важно понимать, что теория заговора является одним из видов когнитивного искажения. Бороться с ними можно только через осознание того, что это есть не что иное, как искажение.



Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».

Вопросы психологу вы можете задать по адресу: Уходящий, 2020 год стал «богатым» на всевозможные теории заговора. Чего только стоит концепция о том, что коронавирус специально вывели, чтобы уменьшить численность человечества. Удивительно, но многие люди верят многочисленным бредовым теориям о тайном мировом правительстве, плоской Земле, вреде 5G… Но почему? Об интересном феномене теории заговора мы поговорили с кандидатом психологических наук Игорем Бадиевым.- Это представление о неком сговоре, с помощью которого объясняются какие-то значимые социальные события. Предполагается, что кто-то для достижения своих скрытых целей с какими-то своими мотивами совершает определенные тайные действия, приводящие к появлению значимых событий и явлений.Самая известная из теорий – теория о тайном мировом правительстве. Она гласит, что некая группа людей управляет человечеством и создает всевозможные катаклизмы и кризисы, чтобы удерживать свою власть. Таким образом, практически все мировые события (войны, революции, смена правительства, экономические явления) объясняются сговором группы всемогущих людей.Таких теорий очень много, и они достаточно популярны. Мы сталкиваемся с ними и в обыденной жизни, например, часто можно услышать или прочитать «ученые скрывают правду о вакцине/заболевании». Или, дескать, эффективное лекарство скрывают от людей, чтобы они умирали, или «раком заражают специально», «фармакологические компании сами вывели вирусы, чтобы богатеть на лекарствах» и т.д.- Одни рождаются стихийно как некие городские легенды и мифы, другие могут порождаться целенаправленно для достижения чьих-то целей (хайп, популярность и пр.). Но как возникают теории заговора, не так интересно, чем то, почему люди в них верят, несмотря на явную абсурдность.- Для того чтобы это понять, необходимо обратиться к особенностям человеческой психики и тому, как человек познает и объясняет происходящие вокруг явления. Выделяются два способа объяснения происходящих событий: каузальное и телеологическое.Каузальное – это объяснение событий через указание причины его возникновения. С развитием науки, научного мышления развивается этот способ объяснения. К примеру, нам нужно объяснить, почему произошла некая авария. Как мы можем это объяснить с точки зрения причин возникновения данного события? Мы указываем на те условия, которые оказались необходимыми и достаточными для того, чтобы эта авария произошла. Например, погодные условия, плохая видимость, усталость или невнимательность водителя, плохое дорожное покрытие, отсутствие дорожного знака или освещения. Это фактические условия, явившиеся причиной этого события.Такое объяснение достаточно сложное, потому что мало просто указать на явления, сопутствовавшие этому событию. Нужно найти сущностные явления, без которых это событие не произошло бы, и события, необходимые для того, чтобы это событие произошло, то есть необходимые и достаточные условия. Становится понятно, что те или иные события и явления происходят не из-за какой-то одной четкой причины, это всегда совокупность каких-то условий, которые, сочетаясь, образуют необходимые и достаточные условия для появления этого события или явления.В естественных науках вот такие каузальные объяснения превращаются в законы природы. Почему идет дождь? Потому что вода, испаряясь, поднимается вверх, где в верхних холодных слоях атмосферы кристаллизуется и выпадает в виде осадков. Так круговорот воды в природе стал законом, объясняющим это событие.Такое объяснение весьма и весьма сложное, поскольку требует большого количества знаний обо всех сопутствующих явлениях и событиях, об устройстве мира. Но именно оно наиболее адекватно, потому что позволяет не просто сказать, почему произошло это событие, но и спрогнозировать его. Такой способ объяснения непосредственно связан с развитием науки.Однако человечество к такому способу объяснения перешло не сразу. Мы с вами прекрасно видим, что, объясняя те или иные события, мы истолковываем их в обыденной жизни совершенно другим способом - объясняем их через цель, то есть телеологически (от греч. telos (teleos) - результат, цель). Наиболее обыденный способ объяснения тех или иных событий здесь «значит так надо было».Например, произошло ДТП. Как мы объясним, почему? Мы можем объяснить это так: авария случилась для того, чтобы указать на недостаточную работу коммунальных служб по уборке дорог. Или что рост ДТП якобы идет на руку гаишникам, которым нужно собирать с водителей штрафы. Поэтому у нас здесь нет освещения, улицы не убирают, а дороги плохие - вот аварии и происходят.Чувствуете разницу в способах объяснения одного и того же события? Телеологический способ объяснения гораздо больше присущ человеку, нежели каузальный. Потому что он проще.- Объясню. Человек – существо социальное, вся наша активность связана с другими людьми, и в первую очередь у нас возникает необходимость объяснения не абы каких явлений, а тех, которые связаны с людьми. Поведение окружающих мы истолковываем точно так же, как объясняем свое собственное поведение. А свое поведение объясняем через цели и мотивы. Такой способ объяснения человеческого поведения оказывается наиболее удобен. Он очень быстрый и легче дается, поскольку мы как бы пропускаем его через себя, свой опыт. Этот способ объяснения поведения другого человека получил в психологии название «теория разума». Мы с вами уже говорили об этом, как строим теории о поведении других людей.Тот же самый способ, каким объясняем поведение других людей, мы начинаем расширять на все другие явления, в том числе и на явления природы. Такое явление называется анимизм – одушевляем природу и объясняем природные явления через придание ей человеческой души, целей и мотивов. Поэтому на вопрос, почему идет дождь, некоторые порой отвечают: «для того, чтобы трава росла».Так появились первые верования и божества, наделенные человеческими качествами. Они управляют дождем, солнцем, ветром, у них есть цели и мотивы. Они решают, идти дождю или нет, как дуть ветру и светить солнцу.Человеческая психика устроена так, что когда мы сталкиваемся с каким-то событием, нам необходимо его объяснить. Людям недостаточно просто констатировать происходящее. Это главная особенность человека, человеческая психика отличается от животного наличием мыслительных процессов, рассудочной деятельностью, поискам причин возникновения тех или иных событий.Телеологическое объяснение наиболее понятное для человека. Особенно оно становится понятным тогда, когда нет достаточной информации для каузального объяснения. А каузальное очень сложно и трудно для понимания. Ведь сложные социальные явления требуют и сложного каузального объяснения.Например, почему нефть дешевеет? Этот процесс объясняется законами рынка. Но что это за законы и от кого они зависят, в чем заключаются, мало кто знает и понимает. Поэтому гораздо проще это явление объяснить тем, что некая кучка людей договорилась и решила обрушить цены на нефть для какой-то своей цели. На деле, безусловно, есть международные организации, пытающиеся контролировать цены на нефть, но они не создают эти цены, а пытаются этим процессом управлять, исходя из законов рынка.Естественно, для человека, который не знаком с законами макроэкономики, понять это очень сложно. Для этого объяснения нужно прочитать немало литературы. Поэтому гораздо проще объяснить падение цен на нефть целенаправленной деятельностью какой-то кучки людей. Поэтому с этим способом люди проще соглашаются. Итак, первое условие для появления теории заговора – когнитивная основа.Второе важное условие для теории заговора – степень значимости событий и явлений, которое необходимо объяснить. То есть насколько это событие находит эмоциональный отклик. Ведь не любое событие порождает конспирологическую теорию, а только то, которое значимо для других людей и вызывает негативные эмоциональные переживания, в первую очередь, страх. Потому что именно эта базовая эмоция очень действенна и отвечает за выживание. Она возникает тогда, когда появляется угроза жизни, здоровью и благополучию.Однажды у нас с вами уже была тема, почему люди предпочитают читать негативные новости. Я говорил, что это наиболее адаптивное поведение, потому что позволяет человеку подготовиться к неприятностям. Здесь то же самое. Нужно, чтобы это событие вызывало переживание страха и угрозы, к нему нужно дать человеку готовое когнитивное объяснение этого явления. В итоге мы получаем теорию заговора, которая достаточно легко ляжет на общественное сознание, даже несмотря на всю свою абсурдность.Например, теория о вреде 5G излучений. Мы выдаем информацию угрожающего характера о вреде вышек, чтобы вызвать страх. Этот страх отключает рациональное мышление, и мы с каузального, рационального, сложного способа объяснения переходим на наиболее простой телеологический способ объяснения, для того чтобы каким-то образом попытаться себя обезопасить.То же самое с теорией, что генномодифицированные продукты вызывают мутацию генов человека. Или что Билл Гейтс пытается всех нас чипировать, чтобы управлять людьми, для этого он придумал COVID-19, и т.д.Рецепт конспирологической теории очень прост: должен быть угрожающий посыл и готовое объяснение, почему это происходит. Причем объяснение телеологическое, то есть с точки зрения целей и мотивов – кому и зачем это нужно. Человек с этим согласится, потому что это объяснение ему понятно и согласуется с его внутренним объяснением событий.- Наиболее устойчивыми к влиянию конспирологических идей и теорий являются люди с критическим мышлением, у которых развиты навыки каузального мышления. Они привыкли объяснять все через причины, а не цели и мотивы.Конспирологические теории были, есть и будут еще достаточно долгое время, потому что всегда есть, чего бояться, всегда есть недостаток информации для причинного объяснения, а объяснить что-либо требуется всегда. Очень важно понимать, что теория заговора является одним из видов когнитивного искажения. Бороться с ними можно только через осознание того, что это есть не что иное, как искажение.Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».Вопросы психологу вы можете задать по адресу: pismo77@inbox.ru