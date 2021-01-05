Изуродовали за героизм, затравили за правду

Что больше всего тронуло наших читателей в 2020 году

Василиса Шишкина, «Номер один»

Фото: «Номер один»

Прошедший год для нашего издания ознаменовался не только политическими и экономическими новостями, но и самыми разными перипетиями в жизни обычных улан-удэнцев и жителей республики. Мы расскажем о самых интересных из них, тенденциях и ключевых проблемах, а также о героях и антигероях уходящего года.В конце августа выпускник школы Илья Богданов (имя и фамилия изменены) вышел на площадь Советов, чтобы выразить свой протест и гражданскую позицию по поводу происходящего в стране. Он вышел на площадь Советов с самодельными нарисованными плакатами: «25 миллионов за чертой бедности - позор страны!», «Доступные образование и медицина для всех, а не для избранных!». В итоге 17-летнего подростка задержали, причем не за сам одиночный пикет, а за то, что в таких акциях протеста нельзя участвовать до наступления совершеннолетия.- А как можно молчать и терпеть все, что происходит сейчас в нашей стране? Каждый день люди сталкиваются с несправедливостью со стороны властей. В стране происходит произвол, в том числе полицейский и чиновничий, повсеместная коррупция. А пока кто-то грабит бюджет миллиардами, народ живет за чертой бедности, – так Илья объяснил свой поступок нашему изданию.Потом были хождения по мукам. Подростка почти четыре часа в общей сложности сначала держали в опорном пункте полиции, а затем и в Советском ОВД. Все, как с заядлыми преступниками: фотоснимки на фоне «криминального» ростомера, занесение в базу данных, длительные «беседы» и опросы, больше напоминающие настоящие допросы. А через три дня дело одиночного малолетнего пикетчика рассматривалось еще и комиссией по делам несовершеннолетних. На Илью был наложен крупный штраф.Интересно, что спустя три месяца о мальчишке вспомнили вновь. Хотя он уже уехал в иногородний вуз на учебу. Инспекторы ПДН заявили маме мальчика о том, что хотят поставить ее сына на профилактический учет. Мы задали много вопросов инспектору ПДН о том, зачем теперь снова трогать подростка, который хорошо учится и ведет себя адекватно, но ответов получили мало. Однако после наших запросов, по совпадению или нет, мальчика решили оставить в покое. Будем надеяться, что уже окончательно…Уже много лет как охотники Северобайкальского района не могут нормально охотиться и зарабатывать на жизнь промыслом. Как выяснилось, предприниматель Виктор Коротынский десять лет назад взял в аренду на 49 лет около 3 млн гектаров охотугодий. В результате промысловые территории местных жителей оказались во владении одного частного лица. Со слов охотников, Виктор Коротынский стал активно устанавливать жесткие порядки: задавал высокие нормы отстрела и не выдавал лицензии тем, кто не мог их выполнить. Некоторым людям просто наотрез отказывал без объяснения причин. С теми, кто смел спорить, тоже прощался.- Нас раньше было около 300 человек, а осталось 20. Наши угодья стали совсем маленькие. Всех он повыгонял. Многие охотники вам расскажут, как Коротынский ведет работу: пушнину забирает, а за нее не платит. Документы как следует не составляет, - сказал нашему изданию охотник Юрий Кокорин.Самое удивительное в этой истории то, что куда бы ни обращались возмущенные охотники, всюду натыкаются на глухую стену, получая в ответ на жалобы лишь формальные отписки либо молчание. Разбираться, тщательно расследовать это дело, никто не хочет. Председатель «Чильчигира» Сергей Климов считает, что здесь явно замешаны высокопоставленные чиновники. Ведь поистину огромный кусок земли размером с Бельгию был предоставлен в аренду одному лицу не просто так. При этом приоритетные права эвенкийского кооператива – малочисленного коренного населения - были почему-то проигнорированы.Предприниматель из Азербайджана поразил улан-удэнцев своей добротой. Во время самого разгара пандемии Халид Гейдаров каждый день ездил по городу, помогая людям. Парень нарушал режим «самоизоляции» с риском быть оштрафованным ради высокой цели. Он приносил одиноким старикам и многодетным семьям пакеты с продуктами, купленными за свой счет.- Каждой семье я передаю набор продуктов разных. В пакет кладу овощи: картошку, лук, морковь; фрукты: бананы, яблоки, мандарины, груши. Также туалетную бумагу, перчатки, маску. Маски сам не покупаю, их дают волонтеры. Плюс гречка, макароны, сахар, масло, молоко. В своем магазине тоже сделал специальную «Полку добра», где лежат продукты. Если человек нуждается в еде, а у него нет денег, он может забрать оттуда продукты бесплатно, - рассказал «Номер один» щедрый предприниматель.Чаще всего к Халиду обращались многодетные мамы и одинокие бабушки.Восхищались жители Бурятии и другим героем. Улан-удэнец Андрей Таруев (имя, фамилия изменены по его просьбе) заступился в кафе за девушку, за что пьяный мужчина исполосовал его лицо ножом. Суд присудил нападавшему один год и восемь месяцев лишения свободы, а также обязал выплатить пострадавшему 80 тыс. рублей. Однако деньги Андрей Таруев по сей день не получил.Читатели нашей газеты вызвались сами помочь герою. На его счет было перечислено порядка 30 тыс. рублей, однако нужной суммы для операции парню собрать пока не удалось. Но он все равно попросил передать неравнодушным читателям нашей газеты огромное спасибо за их помощь и сочувствие.Самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» пропал вечером 19 июля, на борту находились шесть человек. Самолет облетал Тункинский и Окинский районы Бурятии, чтобы наметить территорию химической обработки лесов от тутового шелкопряда. Поиски, как пропавших людей, так и самого самолета, оказались безрезультатными. Хотя, помимо работы спасателей, родственники пропавших также организовывали разведку. Они объявили о награде для того, кто найдет самолет, и наняли опытных охотников. Родные и близкие пропавших людей сами просчитывали маршруты, рисовали карты поиска. Но и эти попытки оказались тщетными. Ни самого самолета, ни его обломков или останков людей в зоне поиска не обнаружено. Он словно исчез без следа.По словам Зинаиды Мациевской, жены одного из пропавших пилотов, 24 сентября поиски официально прекращены. Однако близкие пропавших людей не хотят сдаваться.- Мы не можем просто сдаться и опустить руки. Не знаем, куда еще пойти и к кому обратиться. На данный момент пытаемся дойти до самой главной инстанции – президента страны. Мы очень хотим, чтобы возобновили поиски, - говорит Зинаида Мациевская.В этом году к нам продолжали обращаться с жалобами на последствия некачественного строительства новостроек в Улан-Удэ. Как и в прошлом году, речь идет о новых домах, построенных компанией «Бест Плюс». Если в прошлом году люди жаловались на дырявые крыши, потопы круглый год, обрушивающиеся фасады, «картонные» стены и холод в квартирах, то в 2020 году было много жалоб на небезопасные детские площадки и отсутствие нормальной противопожарной системы в домах-высотках.В ГУ МЧС по РБ подтвердили, что жалобы на то, что ряд новостроек не готовы к пожарам, вполне обоснованны. И добавили, что с недавнего времени специалисты их ведомства больше не участвуют в приемке новых домов. Более того, даже осуществлять проверки высоток чаще чем раз в десять лет МЧС не имеет права. Если только не поступят жалобы. Соответственно, за приемку и разрешение на ввод в эксплуатацию новостроек города отвечает комиссия Госстройнадзора. Почему дома с рядом недоделок, где люди окажутся в опасности в случае пожара, принимаются профильными комиссиями, нам по сей день непонятно. Так же как и то, что ни власти, ни надзорные органы не хотят разбираться, почему в нашем городе новостройки воздвигаются с явными нарушениями.Педагог из Ново-Онохойской основной общеобразовательной школы «прославилась» на всю страну. Она накричала на семиклассника, а потом и вовсе ударила его по голове. Все это было снято на видео другим учеником. Вскоре видеоролик попал в Аноним03 и возымел эффект разорвавшейся бомбы. Ситуацией мгновенно заинтересовались все надзорные и правоохранительные органы. Жители Бурятии были возмущены несдержанностью педагога. Впрочем, нашлись и те, кто выступил в защиту учительницы английского языка, считая, что ее явно вывели из равновесия сами дети.Отметим, что начало конфликта учителя со школьниками на видео не попало, и именно тогда, когда кто-то из учеников, как выяснилось, позволил себе говорить матом. Из-за этого молодая учительница потеряла самообладание. Педагог уже извинилась перед мамой мальчика и написала заявление об увольнении по собственному желанию.На сегодняшний день тренер-медиатор Светлана Тоневицкая помогла уладить этот конфликт. У преподавателя будет выговор в личном деле, но сохранена возможность остаться в профессии. Между учителем и законным представителем ребенка заключено медиативное соглашение о том, что ее простили и обращаться в правоохранительные органы не будут. Данное соглашение имеет законную силу, но не может приостановить проверку Следственного комитета. Ее продлили до 7 января. И только по итогам расследования будет дана правовая оценка действиям педагога.