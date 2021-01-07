Знаменательные и нашумевшие события Бурятии минувшего десятилетия

Незаметно минуло десять лет. Вспомним, что мы пережили



Новая эпоха начинается именно с 2021 года – такой отсчет предлагают ученые в соответствии с григорианским календарем. Редакция «Номер один» решила обозначить знаменательные и нашумевшие события Бурятии минувшего десятка.



Год юбилея, «тепловой войны» и ревизоров



В 2011 году Улан-Удэ непривычно много фигурировал в СМИ – от региональных до мировых. Главные причины – празднование 350-летнего юбилея вхождения Бурятии в состав РФ и посещение столицы важных персон, а также «тепловая война» в городе.



К знаменательному дню из федерального бюджета выделили большое количество денег, на которые в городе построили и отремонтировали десятки школ, больниц, детских садов и других муниципальных объектов. В честь события столицу региона навестил Владимир Путин (тогда еще в должности премьер-министра). Встреча проходила в июле около оперного театра, где повсюду дежурила полиция для обеспечения охранных мер.



Уже через месяц в Сосновый Бор на личном бронепоезде примчался ныне покойный лидер КНДР Ким Чен Ир на встречу с Дмитрием Медведевым, на тот момент занимавшим должность президента. А осенью Бурятию навестил на тот момент уполномоченный по правам ребенка России Павел Астахов и раскритиковал всю работу структур по поддержке населения.



В 2011 году также развернулась «война» между двумя тепловыми компаниями. Весной 2011 года прошел конкурс на право аренды муниципальных теплосетей и котельных, по результатам которого победителем объявили ООО «Тепловая компания». В ТГК-14, в свою очередь, объявили, что не собираются отдавать сбор платежей населения в руки «Тепловой компании». В ходе судебных разбирательств спустя два месяца своей работы «Тепловая компания» уходит из города, но Улан-Удэ до конца года предстояло пережить еще отголоски в виде повышения тарифов, сбоя в энергоснабжении и неготовности к отопительному сезону.



Нефрит, криминал и конец света



2012 год ознаменовали громкие скандалы – с поста мэра неожиданно ушел Геннадий Айдаев, а в сентябре произведен арест крупного криминального авторитета Бурятии. Последнему предъявили обвинение по разным статьям, в том числе за незаконный оборот нефрита.



Именно нефрит стал причиной уже второго события – в октябре на вертолетах прилетели люди в масках с автоматами и провели обыски в офисах семейно-родовой общины «Дылача». Ранее сфера добычи и оборота нефрита была весьма криминализована и права по ее использованию принадлежали особенному кругу лиц, а именно в 2012 году начались события по узакониванию этой сферы. Все дело было в том, что добычей камня заинтересовались на федеральном уровне. Результатом стали предъявленные обвинения представителям «Дылачи».



Кроме того, год прошел под эгидой борьбы с проституцией – в регионе накрыли сразу две преступные группировки, в ходе расследований обвинения предъявлены более 30 участникам нелегального бизнеса.



Ну и нельзя не вспомнить ажиотаж по поводу предсказания индейцев майя о конце света. Люди с ужасом ждали 21 декабря. Во всех дацанах Буддийской традиционной сангхи России прошел специальный большой хурал за благополучие всех живых существ планеты. Впрочем, конец света многим принес заработок – в панике люди сметали с прилавков продукты первой необходимости, в связи с чем магазины не один раз объявляли о распродажах.



Выборы, банкротства и арест министра



Основным политическим событием 2013 года стали выборы депутатов Народного Хурала, где конституционное большинство отвоевали «единороссы». В октябре арестовали министра сельского хозяйства Александра Манзанова – ему предъявили обвинение за злоупотребление должностными полномочиями.



Помимо этого, несколько крупных компаний признаны банкротами: производитель алкоголя «Байкалфарм» и главная сетевая компания республики «Бурятэнергосбыт». До конца ликвидирована нефритовая община «Дылача», остановил работу Селенгинский ЦКК. Кроме того, как в те годы отмечал «Номер один», заметным событием 2013 года стало «наступление клинической смерти Конституционного суда Бурятии». После ухода председателя и третьего судьи суд перестал быть работоспособным, а множество дел зависло.



Бунты, смерть чиновников и Монголия



2014 год начался для Бурятии со старой записи обращения от Владимира Путина – из-за технических недоработок жители услышали прошлогоднее поздравление президента. Сам год окрестили скандалы автомобилистов: с рынка исчезли «Истаны», в связи с чем жители столкнулись с перебоями в работе общественного транспорта, а водители требовали повышения тарифов в связи с принудительным обновлением автопарков – дело почти дошло до транспортной забастовки.



Позднее до забастовок дошли водители легковушек, протестующие против «закона о желтом такси». Кроме того, в начале года наложил на себя руки глава Заиграевского района Юрий Чуклов, в СМИ сообщали, что всему виной была депрессия из-за переживаний. Спустя полгода за день до выборов найден мертвым Александр Толстоухов, По факту смерти чиновника возбудили уголовное дело «Доведение до самоубийства». Кроме того, из-за отмены визовых ограничений Бурятию заполонили монгольские туристы – турпоток вырос в разы.



Кризис, пожары и катастрофа на Байкале



Резко взлетевший доллар и контрсанкции сделали свое дело: в 2015 году экономика Бурятии сильно пострадала. Не пережила кризис известная шоколадная компания «Амта», под угрозой банкротства оказались «Улан-Удэстальмост», дорожники «Икат-плюс» и уже ранее пострадавший Селенгинский ЦКК.



Далее Бурятия стала объектом внимания экологов всех стран – горящие леса республики показывали по всем мировым каналам, жители сел дышали дымом и жаловались на летящий пепел. Средств на тушение пожаров не хватало, жители региона сами организовывали партизанские отряды для тушения. Леса горели с весны до осени – огнем уничтожено более 890 тыс. гектаров.



Но, увы, пожар бушевал и под землей – не меньшую проблему создали пылающие торфяники. Ими даже заинтересовалась всемирная организация «Гринпис», она и дала необходимый толчок к принятию мер. За 2015 год пылало около 2 тыс. подземных гектаров. И главное - озеро Байкал подверглось атаке ядовитой водоросли спирогиры, достигло рекордных отметок по обмелению, в связи с чем Бурятия и Иркутская область ввели режим чрезвычайной ситуации.



Юбилей города, крах «БайкалБанка» и забытое село



В 2016 году предприятия республики порадовали достигнутыми результатами - девять предприятий Бурятии получили награды международного конкурса лучших товаров и услуг «Гемма», улан-удэнский ЛВРЗ стал лучшим среди заводов АО «Желдормарш», а «Байкальская лесная компания» - победителем всероссийской лесопромышленной премии.



БГСХА и БГУ попали в рейтинги лучших учебных заведений страны. Представители культурной сферы не отдыхали весь год – к празднованию 350-летия основания города творческие коллективы приготовили множество номеров. Кроме того, за весь год было возбуждено 162 уголовных дела по борьбе с коррупционерами. И в завершение вернули электроснабжение селу, пробывшему без света 21 год. Еще в 1995 году неизвестные украли 30 километров проводов и с тех пор жители села могли включать свет только по расписанию: утром - два часа и вечером - шесть часов. Но вот генератор сломался весной, а село прожило совсем без электричества полгода. Многолетнюю проблему решили зимой 2016 года – активисты ОНФ направили местным властям запросы с требованием срочно принять меры.



И главное экономическое потрясение года – гибель единственного регионального банка «БайкалБанк». Этому предшествовали сбои в работе и множество других проблем. Из-за закрытия банка пострадали сотни жителей и предпринимателей республики.



Смена власти и пожар в Черемушках



2017 год удивил Бурятию переменами в органах власти. В январе свой пост добровольно покинул глава республики Вячеслав Наговицын. На его место назначен Алексей Цыденов, ранее занимавший должность заместителя Минтранспорта России. Смена главы затронула четыре министерства: культуры, экономики, здравоохранения, а также спорта и молодежной политики, где были назначены новые руководители.



В культурной сфере славу республике принес национальный театр песни и танца «Байкал» - завоевал первое место на всероссийском телевизионном конкурсе «Танцуют все!». Финальное выступление показали на главной площади, а вся Бурятия еще не один день праздновала победу земляков. По приезде театр устроил серию концертов по всему региону. А весной страшно пострадало село Черемушки – пожар унес почти половину населенного пункта, весь год дома возводили заново. И стоит отметить, что в 2016 году власти решили поставить точку в вопросе спасения байкальского эндемика – вступил запрет на промышленную добычу омуля.



Неразбериха в политике и стрельба в школе



2018 год стал весьма скандальным для Бурятии. Начало года ознаменовало страшное событие, сделав регион предметом наблюдения федеральных СМИ – в школе в Сосновом Бору подросток с двумя сообщниками устроил резню, вооружившись топором и коктейлем Молотова. Семь человек получили травмы разной степени тяжести, а из-за инцидента военный городок был закрыт для въезда.



Помимо этого, как тогда писал «Номер один», в политической сфере шумиху навели выборы депутатов в Хурал: «попытки облить кислотой работников предвыборных штабов, кандидаты-двойники, «грязные технологии» «девяностых» – это лишь малая часть происходившего в самую горячую предвыборную пору».



Кроме того, одним из ярких политических скандалов стало увольнение Аюны Цыбикдоржиевой с поста директора оперного театра. Внутритеатральный конфликт вышел из рамок и привлек внимание многочисленных общественников. Напоследок сложно забыть, как в 2018 году более 100 улан-удэнцев и гостей столицы отравились сальмонеллезом в сети питания «Шулэндо», что стало поводом для многочисленных проверок общепита.



Авиакатастрофы, митинги и гонки



30 декабря 2018 на Верхней Березовке рухнул частный вертолет, принадлежавший хозяину ТРЦ People’s park Сергею Рогову, погибли четыре человека, в том числе и сам бизнесмен. Кроме того, страшная трагедия случилась летом – пассажирский самолет АН-12 компании «Ангара» совершил аварийную посадку в Нижнеангарске из-за отказавшего двигателя. В результате катастрофы пострадал 31 пассажир и погибли два члена экипажа. Всего на борту находились 47 человек.



Вдобавок федеральные СМИ в 2019 году назвали город Улан-Удэ центром протеста России. Начиная с выборов мэра, где победил Игорь Шутенков, устраивались стихийные митинги на главной площади. Подогреваемые коммунистами жители столицы выразили недоверие результатам голосования. В связи с этим началось долгое и яркое противостояние горожан и сотрудников силовых структур, приковав внимание всей страны. В середине сентября проведен уже санкционированный митинг, где приняло участие более тысячи человек.



Из других событий – жителей республики порадовало проведение фестиваля «Байкальская миля», где 23 гонщика со всей страны устроили вилли на льду озера. А уже летом в республике прошли крупнейшие соревнования ралли-рейдов – марафон «Шелковый путь», в котором приняли участие 36 пилотов со всего мира. Свыше 10 тыс. зрителей наблюдало за гонкой более 300 крупных единиц техники.



А что касается 2020 года, редакция «Номер один» решила обозначить его тремя главными словами: ковид, самоизоляция и врачи-герои. В связи с тем, что впечатления от этого високосного года все еще свежие и яркие, хочется лишний раз его не вспоминать и проводить с миром.



С наступающим десятилетием, Бурятия!



Эржена Мансорунова, «Номер один».