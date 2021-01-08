Коммунальная сфера Бурятии в 2020 году еще глубже «погрузилась в нечистоты»

Дело дошло до деревьев в трубах



Прошел очередной год жизни республиканского ЖКХ. Каждый, кто имеет представление, что такое Бурятия, легко догадается, что каких-то особенно сногсшибательных достижений в «коммуналке» не достигнуто. Зато было другое. Что именно – в нашем итоговом «коммунальном» материале.



Инновации и износ



Самой светлой стороной отрасли стало то, что в Улан-Удэ прошла вторая часть масштабного ремонта муниципальных теплосетей. Столица республики реализует трехлетний план ремонта 2019 - 2021 гг. на почти 2 млрд рублей. Основную часть расходов взял на себя федеральный бюджет.



Положительный момент - приход в Улан-Удэ новых технологий ремонта сетей. Важность этого подчеркнул мэр, когда приехал на место ликвидации аварии на коллекторе. Тогда впервые применили спирально-навивную технологию санации труб. Работу провела фирма из Екатеринбурга. При этом потребителей не отключали.



Отметим также новую дизельную насосную станцию, купленную городом более чем за 6 млн рублей. Она тоже реально работала в 2020 году. Мобильную станцию привозят на место аварии на сетях «Водоканала» и с ее помощью продолжают оказывать услуги потребителям. Временная схема действует, пока идет ремонт. После устранения аварии станцию увозят.



С сетями - кризис. Летом 2020 года ТГК-14 вновь сообщила, что коммунальные сети, используемые компанией для подачи тепла, очень плохи.



На сегодня уровень износа муниципальных тепловых сетей является критическим и превышает 70%. Для того чтобы снизить процент износа, требуется дополнительное финансирование для перекладки по 25 - 30 километрам сетей ежегодно, заявили читинские «энергетические коммерсанты».



На ТЭЦ и котельных, как обычно, шли ремонты оборудования. В Улан-Удэ наконец-то создали муниципальную «управляшку» «Мой комфортный дом».



С экономией опять провал



Главный ЖКХ-итог печален - бурятские потребители тепла за ум не взялись. Большинство граждан, проживающих в многоквартирных домах с центральным отоплением, по-прежнему отрезаны от экономного принципа потребления отопления. Их многоэтажки так и не оборудовали общедомовыми теплосчетчиками.



Республиканская служба по тарифам (РСТ) пару месяцев назад сообщила, что «в настоящее время приборами учета на отопление оснащено не более 20% жилого фонда Республики Бурятия». Народные «низы» пассивны. Властные «верхи», в том числе силовики, тоже не лезут из кожи вон, чтобы переломить ситуацию.



Раз не могут даже установить ОДПУ, то что говорить про утепление фасадов, внедрение автоматической системы регулирования отопления дома в зависимости от температуры на улице, массовый переход (к чему обязывает закон) на закрытую систему горячего водоснабжения…



Когда жильцы тянут с ОДПУ, теплосчетчик на дом должна купить и установить ТГК-14 или иной поставщик тепла, обслуживающий конкретный дом (и потом взыскать затраченные деньги с жильцов). Госстройжилнадзор Бурятии в 2020 году пытался побудить ресурсников сделать это. Как говорится, попытка не пытка.



Кризис – самое время для потребителя начать экономить. Не только на еде, но и на отоплении. Данная госструктура – пожалуй, единственная в республике, которая пытается принести в ЖКХ республики рачительность, экономию, энергосбережение. Может быть, в 2021 году удастся охватить теплосчетчиками хотя бы 90% домов с центральным отоплением?



ЖКХ и силовики



Бурятские силовики по-прежнему не проявляли большой активности по ЖКХ. Общеизвестно, что, например, когда граждане сообщают им о фальсификациях документов (фальшивые подписи жильцов в протоколах собраний на домах), блюстители закона не желают возбудиться и найти злоумышленников. Но бывают случаи, когда у силовиков нет иного выхода, кроме как проявить активность.



Выделим два заметных дела.



Во-первых, возбуждение уголовного дела после срыва старта отопительного сезона в сотых кварталах Улан-Удэ. Затянувшийся ремонт стал для мэрии позором года. Мэрия начала служебное расследование, чтобы определить виновных.



Во-вторых, в декабре стало известно, что полиция вдруг возобновила ранее прекращенное (за отсутствием события преступления) уголовное дело по обрезанным батареям. В МВД заявили о появившихся «новых обстоятельствах».



Сомневаемся, что полиция объективно и тщательно проверила старые обстоятельства, а тут еще новые. Не исключено, что вскоре уголовное дело будет опять закрыто.



«Батарейный» скандал, напомним, вспыхнул несколько лет назад. Потребители, имевшие долги перед ТГК-14, пожаловались, что в их квартиры заходили «летучие бригады» в форме компании и обрезали батареи отопления, что недопустимо по закону. Компания утверждала, что ее работники не занимались обрезанием. Расследование шло медленно и сошло на нет, что возмутило граждан.



Помимо этих двух громких коммунально-силовых событий, были и другие. Вроде судебного иска прокуратуры к администрации Муйского района и местным ресурсникам по поводу подготовки к зиме. Несмотря на старания, все равно сложилась возмутительная ситуация. В середине декабря в поселке Таксимо люди замерзали – в квартирах плюс 10 градусов. Чиновники свалили все на новый котел, который не могут настроить.



«Косяк» за «косяком»…



ЧП, аварии оставались постоянным явлением в ЖКХ Бурятии. Некоторые даже пощекотали нервишки правительственным чиновникам.



В ноябре авария в Закаменске оставила без тепла и горячей воды 69 домов (более 6 тыс. жителей), садики и другие соцобъекты. ЧП вынудило экстренно создать штаб под руководством «коммунального» зампреда правительства Луковникова. А замминистра строительства озаботился аварией не только в теплом кабинете, но и в Закаменском районе, на месте, куда его послали ночью из Улан-Удэ. Вышло спонтанное «путешествие».



Самой экзотичной аварией 2020 года является серьезная авария на канализационных сетях Улан-Удэ в декабре, когда нечистоты затопили часть ул. Бабушкина и бульвара Карла Маркса. Фекалии были вполне рядовыми – экзотичность придал факт, что при ликвидации ЧП рабочим пришлось удалять корни деревьев, проросшие внутрь трубы.



Менее диковинно смотрится размыв дождями в Бурятии маршрутов кабельных линий (приходилось засыпать размывы) и нарушение электропитания из-за изоляции, которая настолько обветшала, состарилась, что не может нормально выполнять прямую функцию.



На этом фоне отключения электричества из-за порванного строителями кабеля или остановка холодного водоснабжения, так как «КамАЗ» сбил опору, оставив без тока водонасосную станцию (плюс несколько улиц Улан-Удэ), выглядят банально.



«Тарифная атака» энергетиков



Кризис, падение уровня жизни народа, как оказалось, не повод для энергетиков для прекращения разговоров о повышении тарифов. Нет-нет. «Энергетические коммерсанты» будут активно «раскачивать тему».



В 2021 году в микрорайоне Стеклозавод (Улан-Удэ) власти закроют четыре малых котельных. Себестоимость гигакалории тепла, вырабатываемого ими, очень высокая. К потребителям придет тепло от ТЭЦ-1, где себестоимость гораздо ниже. В СМИ уже начали говорить, что закрытие повысит эффективность системы, что даст возможность «заморозить» тарифы ТГК-14 в Улан-Удэ на три года. Не тут-то было.



Такое впечатление, что ТГК-14, будто в ответ на попытки сдержать рост тарифа, вышла с идеей еще больше увеличить его - со второго полугодия 2021 года начать устанавливать тарифы по методу «альтернативной котельной».



Метод имеет особенности. В итоге энергетики предложили закрепить рост тарифов в течение семи лет на уровне выше инфляции на 1,5%. По прикидкам РСТ, тогда ежегодный рост составит 5,5%. Притом что в Чите (тоже зона работы ТГК-14) для недопущения крупного роста тарифов переход на этот метод пока не планируется.



Кажется, такое «кучерявое» предложение поразило даже РСТ. Служба выступила против. Борис Хмелев не первый год сидит в уютненьком кабинете руководителя РСТ. Мы не помним ни одного года, когда ведомая им Служба устанавливала жителям Улан-Удэ не повышение, а снижение теплового тарифа.



Почему РСТ пошла против идеи реформы? Подозреваем, что там просто поняли – такое предложение ТГК-14 (на фоне кризиса и выборов-2021 в Госдуму) встретит негативную реакцию не только жильцов, но и республиканских, городских властей.



Чем завершится «тарифная атака», неясно.



Похожее начинает и «Бурятэнерго» (филиал «Россети Сибири»). На декабрьском совещании представителей «Бурятэнерго» и профсоюзов было высказано их общее предложение - тарифы на передачу электроэнергии надо увеличить сверх уровня, установленного ФАС России на 2021 год и последующие годы. Одним словом, «атака» идет с разных направлений.



Путина решили не беспокоить



2020 год подтверждает, мысль о снижении тарифов на электроэнергию жива. В республике куча запретов, связанных с Байкалом, а всю электровыгоду от Байкала получают иркутяне с их ГЭС.



Значительную часть цены бурятского киловатт-часа составляют расходы на передачу энергии по проводам «МРСК Сибири». В федеральном центре считают, что для не очень экономически развитых регионов РФ (ради повышения их инвестпривлекательности) целесообразно устанавливать единый тариф на передачу электроэнергии со смежными, более развитыми… В частности, речь идет о Тыве и Иркутской области.



Про Бурятию и Иркутскую область, увы, речи нет. Хотя единый иркутско-бурятский тариф на транспортировку электричества по проводам, конечно, заметно снизил бы цену киловатт-часа для потребителей республики.



В 2020 году ряд депутатов Хурала готовил обращение к Путину об устранении дисбаланса между иркутскими и бурятскими электротарифами. О выравнивании… К сожалению, ноябрьская сессия Хурала не захотела рассматривать обращение. Депутатов, выступивших против рассмотрения, оказалось больше. Было решено просто создать рабочую группу.



Увы, власти стесняются продолжить «борьбу» по электротарифу. Поэтому ожидать снижения сложно. Власти соседней Тывы смело «борются». И не только по электричеству. В том же ноябре глава Тывы предъявил территориальные претензии к Иркутской области и Красноярскому краю. Нельзя исключать, что потом Тыва предъявит претензии и к Бурятии по поводу оздоровительной местности Жойган (Окинский район).



А ведь сейчас самое время заявить о своих электроинтересах. Например, спикер Госдумы Вячеслав Володин недавно особо высказался о регулировании тарифов за Байкалом.



«Когда мы говорим о Забайкальском крае, у нас что получается - бизнес уходит из региона, потому что тариф высокий. Рядом находящиеся территории, в первую очередь Иркутская область, имеют другой тариф. И по этой причине регион во многом не развивается так, как мог бы развиваться… Такая же ситуация с Бурятией», - подчеркнул он.



ЖКХ весь 2020 год оставалось одной из самых проблемных сфер в Бурятии. Проблемы можно решать, но власти и энергетики почему-то не спешат это делать. Почему? Вопрос резонный, но конкретного ответа на него у нас нет. Поэтому остается ждать и терпеть.



Петр Санжиев, «Номер один».