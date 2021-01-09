Астрономический прогноз на 2021

Наступающий год не пройдет даром для любителей астрономии

Небосвод порадует жителей Бурятии несколькими яркими небесными явлениями. Главными из них станут затмения – лунное и солнечное, они произойдут в созвездии Тельца, которому благоволит наступающий 2021 год.В наступающем году произойдет четыре затмения – два полных лунных и два полных солнечных, что редкость, но из них жители Бурятии увидят ровно половину.Первое в году затмение - полное лунное - произойдет 26 мая в созвездии Скорпиона, оно начнется в 17 часов 45 минут, а закончится в 20 часов 51 минуту. Но нам оно не достанется. Дело в том, что у нас Луна взойдет сразу после затмения, мы будем находиться между видимой и невидимой частью земного шара.Почти по всей республике затмение закончится на восходе Луны, но несколько минут до его конца все-таки должно достаться жителям Окинского и Тункинского районов. Хотя и это сомнительно из-за гористости местности. Хорошая видимость этого явления будет у жителей Австралии, Новой Зеландии и других стран Океании.Второе затмение произойдет 10 июня в созвездии Тельца. Это будет полное солнечное затмение, но полную его фазу, когда на две минуты наступит полная тьма, увидит Северная Америка и весь Северный ледовитый океан.Нам же достанется лишь его часть - в максимальной фазе затмения почти 60% солнечного диска будет закрыто Луной. У нас в Бурятии кольцевое затмение начнется в 19 часов 11 минут, максимум будет отмечен в 20 часов 08 минут, а закончится это небесное явление в 21 час 11 минут. При этом заход Солнца в этот день будет в 21 час 02 минуты.- Красиво будет – «лодочка» Солнца будет заходить за горизонт. Те, кто не вооружится биноклями и оптикой, могут не понять, что произошло затмение, для них просто очень быстро закончится день. Если будет чистым горизонт, мне удастся сделать красивейший снимок! Наблюдение солнечного затмения у горизонта, если он чистый, это идеал. Единственно, хоть бы погода не подвела – делится Лилия Миронова, заведующая обсерваторией БГУ.Через полгода 19 ноября и снова в созвездии Тельца произойдет Частное лунное затмение. Хотя это будет почти что полное затмение, ведь диск Луны погрузится в тень Земли на 98%. Луна будет восходить уже в максимальной фазе затмения.- Это затмение мы сможем наблюдать на восходе Луны, - рассказывает Лилия Васильевна. – Начало теневого затмения произойдет в 15 часов 18 минут, Луна погрузится в тень Земли, и ее не будет видно. Она начнет восходить в самый максимум затмения, у нас эта фаза будет в 17 часов 02 минуты. В это время вы сможете увидеть, как «красная» Луна выплывает из-за горизонта.Затем «краснота» с лика спутника начнет постепенно спадать, и в 18 часов 47 минут Луна полностью выйдет из тени Земли. Так, почти два часа мы сможем наблюдать затмение от максимума до его окончания.Последнее в году затмение произойдет 4 декабря. Однако увидеть его смогут далеко не все. Полное солнечное затмение можно будет наблюдать только в Антарктиде. Оно начнется в созвездии Змееносца, а закончится в Скорпионе.- Интересно, в году произойдет четыре затмения: два будут в Тельце, два - в Скорпионе, и лишь те, что в Тельце, будут доступны жителям Бурятии, - вспоминая о грядущем астрологическом годе Быка, подытоживает заведующая обсерваторией.«Большую» Луну в новом году можно будет наблюдать в ночь на 26 мая. Именно тогда в созвездии Скорпиона случится суперлуние.В этот день любители астрономии будут наблюдать полное лунное затмение, которые, мы, к сожалению, не увидим, зато нам будет дано полюбоваться Большим полнолунием. Луна подойдет к Земле на минимальное расстояние 357 311 км (для сравнения, среднее расстояние от нас до спутника - 384 400 км). Луна этой ночью будет на 15% ярче обычного и почти на 17% больше.19 декабря случится микролуние, малое полнолуние, когда спутник подойдет к Земле на максимальное расстояние в 406 316 км. «Маленькая» Луна будет видна в созвездии Близнецов.В Улан-Удэ самое низкое полнолуние в 2021 году будет 25 июня. На юго-востоке Луна поднимется над горизонтом лишь на 12 градусов, пройдет по небосводу и скроется за горизонтом. Жители районов выше столицы республики, например, Северобайкальска, в эту ночь едва смогут увидеть спутник: Луна лишь скользнет по горизонту.Что касается Солнца, то в наступающем году мы уже скоро сможем наблюдать так называемое Суперсолнце. Перигелий будет 2 января в созвездии Стрельца, в этот день светило подойдет к нам ближе, расстояние между Землей и Солнцем будет минимально – 147 093 163 км (среднее расстояние меж нами - 150 000 000 км). Это почти на 3 млн км ближе!- Поэтому зима в Северном полушарии не такая суровая и морозная с вьюгами, а в Южном полушарии в это время, наоборот, макушка лета. Самый зной, а здесь еще и Солнце будет близко, - уточняет Лилия Васильевна.6 июля случится, наоборот, самая Маленькая Луна. Расстояние от Солнца до Земли увеличится и составит 152 100 527 км. В этот момент светило будет находиться в созвездии Близнецов.- Поэтому у нас не такое знойное лето, – улыбается Лилия Миронова. - Перигелий и апогелий придают мягкость нашим зиме и лету.В наступающем году практически все планеты будут хорошо видны, кроме Марса. В уходящем году он был в противостоянии, которое происходит раз в два года. В 2020 году был хорошо виден, да и сейчас блистает на небосводе. Противостояние было 13 октября, сейчас Марс все уменьшает и уменьшает свой блеск, но все еще ярче остальных звезд. В 2021 году до июня «красная планета» еще будет видна, а далее ее видимость будет неблагоприятна. Ни осенью, ни зимой мы не сможем его наблюдать, и лишь в 2022 году Марс снова появится для нас на небе.Меркурий и Венера находятся близко к Солнцу, поэтому их видно, когда они отходят от светила на максимальное расстояние. Поэтому обычно они видны в сумерках на заре либо на закате. В 2021 году Меркурий будет хорошо виден вечером 17 мая в созвездии Тельца и утром 25 октября в Деве. У Венеры элонгация (удаление от Солнца) будет вечером 29 октября в созвездии Змееносца. Этой ночью планета будет невероятно блистать. Кстати, и сейчас на рассвете Венера очень яркая.13 декабря на небосводе можно было наблюдать покрытие Венеры Луной. На небе были видны два ярких светила - узкий серп Луны и Венера. Это явление мы сможем наблюдать и в наступающем году, покрытие произойдет 8 ноября после заката Солнца в 17 часов 46 минут.- У Юпитера и Сатурна в будущем году вновь будет противостояние в августе, но они уже разойдутся. 2 августа Сатурн будет в Козероге, а 20 августа – Юпитер. К сожалению, увидеть недавнее великое сближение планет-гигантов Юпитера и Сатурна 21 декабря мне не удалось из-за облачности. Кстати, сейчас у Сатурна в телескоп видны все кольца, - делится астроном.Уран и Нептун будут видны только в телескоп. Лучшая видимость у Урана будет 4 ноября в созвездии Овен, а у Нептуна – 14 сентября в Водолее.Конечно же, не обойдется год без звездопадов. Откроют год, как обычно, Квадрантиды. 3 января любители астрономии смогут увидеть их максимум. Персеидами жители Бурятии смогут полюбоваться в августе, их максимум придется на 13 августа. Дракониды порадуют в ночь на 7 октября, а больше всего звезд от метеорного потока Леониды прольется 18 ноября. Закончат год Геминиды, максимум звездопада придется на 13 декабря.Любовь Ульянова, «Номер один».