Семья из Улан-Удэ получила новогодние подарки от Юрия Трутнева

На «Ёлке желаний» во Владивостоке дальневосточному полпреду досталось несколько новогодних шаров с мечтами детей



Заместитель председателя правительства России – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев исполнил новогодние желания детей из Бурятии, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Напомним, новогодняя акция «Ёлка желаний» состоялась во время заседания Совета округа ДФО во Владивостоке и традиционно в правительстве РФ в Москве. Подарки от руководства страны и округа получат дети из детских домов, члены многодетных и малоимущих семей, юные дальневосточники с особенностями здоровья. На дальневосточной «Ёлке желаний» во Владивостоке Юрию Трутневу досталось несколько новогодних шаров с мечтами детей. Выполняя новогодние пожелания, вице-премьер связался с семьей из Бурятии, чтобы лично поздравить родителей и детей с наступающими праздниками.



Дымбрыловы Жамба, Дарья, Сергей и Софья из Улан-Удэ загадали подарок – компьютер с поддержкой видеосвязи, чтобы заниматься дистанционно по школьной программе.



«Готовы к Новому году? – поинтересовался у многодетной семьи Юрий Трутнев, – Была просьба от детей – подарить компьютер. Его должны Вам предать. А еще хочу подарить четырехлетней Софье плюшевого медведя. Поздравляю с наступающим Новым годом. Всего Вам самого доброго!».



Как рассказал глава семейства Жамба Дымбрылов, он узнал об акции «Ёлка желаний» в социальных сетях и решил принять участие.



«Конечно, надеялись с женой, но все равно это стало полной неожиданностью, что Юрию Петровичу достался именно наш шар с просьбой из десятков пожеланий от таких же как мы семей, детишек. Нам очень был нужен компьютер, поскольку пандемия внесла коррективы в обучение наших детей, а школьников в нашей семье трое. Выражаю большую благодарность Юрию Петровичу за столь необходимый новогодний подарок, за оказанное внимание нашей младшей дочке, которая еще ходит с садик. Землякам я желаю верить в чудо, удачу и в то, что мечты сбываются», - сказал Жамба Дымбрылов.



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