Подозреваемые - сотнями, литры - тысячами, омуль - тоннами

В Бурятии управление Росгвардии подвело итоги служебно-боевой деятельности за год







В Бурятии силами ОМОН и СОБР во взаимодействии с правоохранительными ведомствами региона в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий за год задержаны более 1 тысячи человек, в том числе по подозрению в совершении преступлений более 400 человек, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.



Изъято из незаконного оборота 70 единиц огнестрельного оружия, 12 килограммов наркотических веществ, около 1,5 миллиона рублей, более 2 тонн байкальского омуля, свыше 11 тысяч кубометров лесной породы, 30 тысяч литров спиртосодержащей жидкости и свыше 1,7 тонны нефрита.



За год сотрудники подразделений вневедомственной охраны приняли участие в раскрытии 500 преступлений, в том числе более 100 в общественных местах. Пресечено около 7 тысяч административных правонарушений. Выявлены 185 лиц, находящихся в розыске. Краж из охраняемых объектов и квартир граждан не допущено. По сигналам «тревога» на охраняемых объектах и квартир росгвардейцами пресечено около 1500 правонарушений.



Республиканское управление Росгвардии заняло первое место в Восточном округе войск национальной гвардии Российской Федерации. Во взаимодействии с органами государственной и муниципальной власти, правоохранительными органами, министерствами и ведомствами поставленные задачи по предназначению выполнены в полном объеме. В том числе, обеспечена охрана общественного порядка и безопасности в период проведения более 50 массовых мероприятий регионального, федерального и международного уровней.



«Главной нашей задачей на 2021 год остается охрана общественного порядка и безопасности во время проведения общественно-политических и массовых мероприятий. Наши усилия направлены на снижение уровня преступности в районах несения службы, -отметил, подводя итоги, начальник управления Сергей Гатилов.– Выражаю благодарность личному составу за добросовестную службу, высокие показатели и уровень служебно-боевой подготовки. Уверен, росгвардейцы и впредь будут достойно выполнять свой служебный долг по обеспечению правопорядка и безопасности в Бурятии».



Фото: Росгвардия

