Яма на яме

Когда в Улан-Удэ начнут заботиться о маломобильных группах населения?





В Улан-Удэ несколько человек получили травмы различной степени тяжести на ул. Коммунистическая после недавнего ремонта тротуаров. Как выяснилось, уложенная там новая плитка оказалась скользкой на морозе, кроме того, дорожники приподняли уровень нового покрытия так высоко, что прохожие начали скользить вниз и падать в приямок, расположенный возле аптеки по ул. Коммунистическая, 45. В ситуации разбирался «Номер один».

Есть добрая пословица: не надо чинить то, что хорошо работает. В Улан-Удэ на спуске с площади Советов по ул. Коммунистическая ранее лежала качественная и нескользкая плитка, которая всех устраивала. Однако осенью кому-то пришло в голову переложить плитку на новую. Причем строители, насколько можно судить, серьезно ошиблись с уровнями, обустроив песчаную подушку под плиткой примерно на 20 сантиметров.В результате горка с новой плиткой оказалась выше уровня расположенного рядом входа в здание аптеки. И, чтобы выровнять подход к двери, строители обустроили прямо на пешеходной дорожке идиотский приямок со ступенькой. Вынуждая поток людей, идущих по ул. Коммунистическая, огибать яму.Те же, кто замешкался и не увидел угрозу, а это были в основном пенсионеры, падали вниз. Все, как в фильме «Бриллиантовая рука»: «Шел, упал, очнулся, гипс». И сваливались наши граждане так же, как и в фильме, к двери аптеки. Где им, конечно же, сразу предлагали лечение. Однако, если отбросить сарказм, то все «черт побери» - эти творения местных дорожников - с попустительства чиновников выглядят откровенным издевательством над здравым смыслом и над маломобильными группами населения.Мы узнали, что работы по перекладке плитки проводило некое ООО «Трансфера». Именно эта организация выиграла муниципальный тендер по освоению 37,6 млн рублей по проекту установки светофорного объекта и обустройства дорожного полотна ул. Борсоева – Ербанова - Коммунистическая. Чиновники отмечают, есть проблемы с исполнением.- Проект был выполнен с нарушением сроков сдачи от 14 до 30 суток по разным видам работ, - сообщил заместитель директора МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Павел Малых. - В связи с этим на данную организацию будут наложены штрафные санкции.Действительно, подрядчик затянул сроки и выполнял работы, когда уже наступила зима. Однако в вопросе создания на тротуаре ямы МУ «Улан-Удэстройзаказчик» почему-то нарушений не видит.- Мы неоднократно проводили там совещания с участием многих ведомств с целью решения вопроса, что нам делать с этими уровнями, - сетует чиновник. - И из двух зол выбрали меньшее - подрядчик обустроил там ступеньку вниз к аптеке.Неизвестно, что понимается под «меньшим злом», но на тротуаре образовалась яма, в которую стали сваливаться люди. Причем, по мнению чиновника, «если бы уровень тротуара не был поднят вверх, то аптеку бы затопило дождевыми водами». Правда, осталось за скобками, почему до реконструкции тротуара здание не топило, а после укладки новой плитки обязательно начало бы топить?Причем создается впечатление, что именно недавняя ошибка с поднятием уровня тротуара примерно на 20 сантиметров как раз и приведет к тому, что вход в здание начнет заливать осадками. Объект уже осмотрел независимый эксперт, подтвердивший явные нарушения по уклону тротуара, и готовит экспертное заключение.Добавим, что из-за резкого перепада, в 20 сантиметров, на тротуаре пожилые люди могут даже сломать себе позвоночник. Судя по всему, за подобную безалаберность и явный брак должен кто-то ответить. Поскольку создалась опасная территория, прежде всего, для маломобильных групп населения, пенсионеров и мам с колясками. Тех, кто чаще всего пользуется аптекой. Да и для обычных горожан новое «творение» дорожников представляет опасность.Руководитель аптеки на Коммунистической рассказала нам, что к ней звонят граждане, получившие травмы на тротуаре, и она собирает все обращения и видеозаписи с камер. При нарезке этих падений Улан-Удэ может стать «победителем» в конкурсе на лучший «черный юмор». А также после этого будет подана коллективная жалоба в суд на всех. На тех, кто решил поменять тротуар, кто составлял проект, кто укладывал плитку и кто принимал эту работу.Видимо, только таким путем можно заставить городские власти заботиться о населении. Яму на тротуаре необходимо убрать, невзирая на все затраты по новой отсыпке и перекладке плитки, за счет подрядчика, разумеется. В подобных вещах мелочей не бывает. Ведь они являются маркерами отношения властей и бизнеса к обычным пешеходам. Судя по всему, страна никогда не выберется из масштабного кризиса, пока на каждом практически шагу исполнители будут гнать нам брак.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»