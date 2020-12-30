В Бурятии построили дорогу к главному буддийскому храму России

Дорога оснащена всей инфраструктурой, около Иволгинского дацана обустроены стоянки





В Бурятии построен один километр дороги, ведущей к центру российского буддизма – Иволгинскому дацану. Кроме того, здесь обустроена автостоянка площадью 10 тысяч квадратных метров, служебная парковка, уложено около 7,5 тысячи квадратных метров брусчатки, вдоль дороги установлено 200 опор освещения. Проект обошелся стоимостью 189 миллионов рублей, сообщили в минтрансе республики.



Государственный контракт на ремонт участка автодороги Иволгинск-Иволгинский храм был заключен в мае 2019 года с подрядной организацией ООО «Ремстрой». Средства выделены из республиканского бюджета в рамках дорожного фонда Бурятии.



«Сегодня достаточно много проектов, которые мы реализуем в рамках развития туристических зон. Иволгинский дацан - это визитная карточка республики, точка притяжения всего сообщества буддистов, которые приезжают сюда, поэтому вся инфраструктура храмового комплекса должна соответствовать его значению. Понимая всю важность и святость этого места, год назад правительством Бурятии приняло решение о выделении 189 миллионов рублей на строительство дороги и прилегающей территории», - подчеркнул Евгений Луковников, заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры



Об уникальности этого объекта рассказывают и священнослужители Иволгинского дацана. «Не зря выбрали этот день для открытия дороги, сегодня 15-й лунный день. Ламы с утра провели большой хурал и сейчас мы открываем нашу дорогу. Хамбо-лама Дамба Аюшеев выражает всем благодарность: правительству Бурятии, всем причастным к этому объекту. Этот объект значимый, у нас очень много туристов приезжает, видят, как преображается наш Иволгинский дацан. Самую большую благодарность я выражаю тем работникам, которые здесь работали. Они знали, что эта дорога – непростая», - отметил ширээтэ лама (настоятель) Иволгинского дацана Аюр Цырендылыков.



Отраслевое министерство вело постоянный контроль за строительством дороги. «Этот год у нас был особенный, год был сложный, но дорожная отрасль республики отработала, я считаю, нормально. Мы в этом году по республике построили и отремонтировали 305 километров автомобильных дорог и 13 мостов. Поэтому сегодня, когда мы открываем дорогу к Иволгинскому дацану, одной из главных святынь не только нашей республики, но и всего буддийского мира, это очень знаменательный день. Серьезные планы и на 2021 год, сейчас идет большая работа по заключению контрактов», - рассказал министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Аюшеев.



Подрядной организацией ООО «Ремстрой» дорога доведена до нормативов с двумя полосами движения. Произведены работы по отсыпке земляного полотна под автомобильную дорогу, устройство водоотвода, водопропускных труб. Произведено устройство пешеходных дорожек. Верхний слой автомобильной дороги выполнен из пористого и щебёночно-мастичного асфальтобетона. Кроме того, дорожники построили парковочные и остановочные площадки, выполнено освещение автомобильной дороги, перильное пешеходное ограждение, автобусные остановки и туалеты.



«Проведен целый комплекс мероприятий по обустройству территории. Это - больше километра дороги вокруг дацана, здесь появилось так называемое «большое гороо», стояночная площадка 10 тысяч квадратных метров, служебная парковка 5 тысяч квадратных метров, около 7,5 тысячи квадратных метров брусчатки уложено, установлено около 200 опор освещения вдоль дороги, в т.ч. и декоративного. Надо сказать, что мы столкнулись с определенными трудностями, потому что местность болотистая, полностью пришлось производить замену земляного полотна, отсыпку скальным грунтом и производить ряд водоотводных мероприятий, чтобы в дальнейшем вот эта дорога была крепкой и прослужила долгие годы», - добавила генеральный директор ООО «Ремстрой» Елена Федорова.



Монастырский комплекс Иволгинский дацан – резиденция крупнейшей буддийской общины России - Буддийской традиционной Сангхи РФ. Монастырь расположен у подножия хребта Хамар-Дабан в 30 км от Улан- Удэ. Монастырь был открыт в 1945 году, а с 1946 года является резиденцией глав буддистов России Пандито Хамбо лам. В 1972 году был построен главный Соборный храм монастыря - Цогчен дуган.

Святыней дацана является тело Пандито Хамбо ламы двенадцатого, которое считается нетленным и хранится в стеклянном саркофаге. Иволгинский дацан посещают множество паломников и туристов из разных стран. Здесь же, как правило бывают, официальные и неофициальные светские делегации, приезжающие в Бурятию.



Фото: egov-buryatia.ru/mintrans