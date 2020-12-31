Жительница Улан-Удэ наказала банк на 300 тысяч рублей

Женщина травмировалась на скользких ступеньках финансового учреждения





Как правило, суды Бурятии довольно скептически относятся к уровню моральных страданий обращающихся к ним граждан. Компенсации по подобным требованиям чаще всего копеечные – в районе 10 тыс. рублей. Но в этот раз история приняла неожиданный оборот. Женщина сумела высудить с «ОТП банка», на чьем крыльце она поскользнулась, 300 тыс. рублей. И это не считая расходов на лечение, уход, адвоката и т. п.

Изначально женщина требовала еще большие суммы. В ее исковом заявлении прописано, что с ответчика – «ОТП банка» - нужно взыскать 600 тыс. рублей за моральный вред, 11,5 тыс. рублей - за лечение и 32 тысячи – судебные расходы.Причина спора – инцидент, случившийся с женщиной, когда она выходила из здания банка.«В связи с ненадлежащим содержанием ответчиком лестничного пролета (крыльца), наличия на нем наледи, она поскользнулась и упала. В результате падения с высоты собственного роста ударилась головой и поясницей, от удара случилась кратковременная потеря памяти, ретроградная амнезия», приводит суд позицию истицы в своем решении.После падения женщине вызвали скорую помощь, доставившую ее в Республиканскую больницу. Женщину осмотрели, провели процедуры и отпустили домой. Но уже через два дня ее состояние ухудшилось. Непроходящие боли стали причиной повторного вызова скорой, и женщину госпитализировали в больницу.Еще спустя какое-то время ее все же выписали, и она продолжила лечение дома: «несла материальные траты на приобретение лекарственных средств и средств реабилитации», говорится в решении суда.В суд пригласили две компании. Первая – собственно «ОТП банк», на крыльце которого и произошел инцидент. Вторая - ООО «Компания «Клин-мастер», которая должна была в том числе следить за тем, чтобы крыльцо было безопасным для посетителей.Во время разбирательства женщина и ее представитель увеличили требования: «Просили взыскать с ответчика также расходы по уходу… массаж… расходы по аренде биотуалета». На заседании пострадавшая рассказала, что на крыльце было скользко, кроме того, само крыльцо оборудовано поручнем только с одной стороны, а каких-либо покрытий на ступеньках нет.После выписки из больницы она вынуждена обратиться за помощью, поскольку дети работали и могли ухаживать за ней лишь ночью.«До получения травмы она работала, ездила на машине, занималась спортом, сейчас во многом ограничена, боли не проходят. Просит исковые требования удовлетворить в полном объеме», приводит суд ее позицию.Конечно же, банк, не желая добровольно расставаться с деньгами (хоть по банковским меркам, это и копейки), возражал против иска.«Банком предприняты меры по надлежащему содержанию входной группы (лестницы) в помещение, заключен договор с ООО «Компания «Клин-мастер», принявшим на себя обязанности по выполнению работ в объеме, сроки и с периодичностью, предусмотренные договором. Услуги по очистке ступеней входной группы оказаны банку в полном объеме, ступени и лестничная площадка очищены от снега и льда, уборка произведена два раза в день, посыпана технической солью», пересказывает решение суда позицию банкиров.Также представители банка заявили, что ступени входной лестницы операционного офиса оборудованы алюминиевым профилем с противоскользящей резиновой вставкой.«Также суду не представлено доказательств невозможности получения истцом помощи бесплатно, а именно в массаже. Как и отсутствуют доказательства, подтверждающие несение расходов на транспортировку именно истцом», пояснили представители банка в отзыве на иск.Примерно такая же позиция была и у ООО «Компания «Клин-мастер», заключившего с банком договор на оказание услуг, в условиях которого прописана и обязанность уборки прилегающей территории, включая уборку и очистку от снега и льда (при наличии) лестничной площадки, ступеней крыльца, обработку их противогололедными реагентами.«При этом обращает внимание, что входная лестница высокая, имеет крутой спуск и, учитывая возраст истца и состояние здоровья, может послужить потерей равновесия, головокружением. С учетом изложенного считает, что доказательств нахождения на ступеньках наледи стороной истца не представлено, услуги ими осуществлялись всегда надлежащим образом, просит в иске отказать», говорится в документе.Впрочем, суд весьма скептически отнесся к показаниям ответчиков.«Стороной ответчика достаточных и достоверных доказательств надлежащего выполнения обязанности по уборке и содержанию крыльца, относящейся к его ведению, не представлено. Доказательств отсутствия наледи, наличия подсыпки на ступенях крыльца, ведущего в помещения банка, представленные ответчиками документы и материалы дела не содержат. Более того, суд учитывает, что падение истца произошло в зимнее время в вечернее время суток, в связи с чем, по мнению суда, стороной ответчика должны были быть предприняты исчерпывающие меры по содержанию имущества именно в указанное время года», приходит к выводу суд.Кроме того, суд учел и пояснения пострадавшей женщины о том, что само крыльцо и лестница неудобны для граждан, с одной стороны отсутствуют перила, а ступеньки узкие. К тому же эти доводы подтвердились в итоге самой компанией «Клин-мастер» в отзыве на иск, а также показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля.«С учетом изложенного, ответчиком не представлено доказательств того, что им были созданы все необходимые условия для предотвращения случаев травматизма. В связи с чем доводы ответчика об оборудовании ступеней алюминиевым профилем с противоскользящей резиновой вставкой суд признает недостаточными мерами, установив, что указанный профиль со вставкой имеется не на всей площади ступени, а лишь на крайней ее части», говорится в решении суда.Не оценил судья и доводы ответчика о том, что причиной падения женщины была неосторожность, вызванная возрастом и состоянием здоровья.В итоге суд решил удовлетворить требования пострадавшей женщины частично: взыскать с банка компенсацию морального вреда в сумме 300 тыс. рублей, расходы на лечение – 3,5 тыс. рублей расходы на представителя – 15 тыс. рублей, расходы по составлению доверенности - 2,1 тыс. рублей, расходы по уходу – 42 тыс. руб. Всего - более 362 тыс. рублей.Банк не согласился с этим решением и отправился обжаловать его в Верховный суд. Однако и «верхушка» осталась на стороне женщины, оставив решение суда первой инстанции без изменений.Это далеко не первый подобный случай. Так, летом этого года «Номер один» писал про историю 65-летнего пенсионера Владимира Итюева. Он в один из сентябрьских дней 2019 года, в день оплаты кредита, заехал в офис Сбербанка на проспекте Победы. Вставил карту в банкомат, внес деньги на счет и пошел к выходу. Дальнейшие несколько минут своей жизни до сих пор не помнит. Зато все наглядно видно на видеозаписи, предоставленной нам родственниками пенсионера.На видеокадрах видно, как все это время, пока посетители банка сновали возле банкоматов, рядом шли ремонтные работы. Один из ремонтников как раз собирался взобраться на огромную стремянку, чтобы заняться ремонтом кондиционера (как выяснилось впоследствии).В этот момент одна из ножек лестницы обломилась. Монтер чудом успел спрыгнуть с падающей стремянки, непроизвольно еще и оттолкнув ее от себя силой своего прыжка. И вся эта тяжелая металлическая махина длиной в несколько метров со всего маху обрушилась на пенсионера, подходящего к дверям. Мощный удар пришелся прямо по голове. Дедушка падает на пол, теряет на какое-то время сознание. Потом к нему подбегают тот самый ремонтник, посетители банка. Пенсионера пытаются поднять. У него разбито в кровавое месиво лицо, а также голова, на полу под мужчиной расплывается лужа крови.В последующем пострадавшему пришлось пройти длительное лечение. Но отголоски от травмы по сей день дают о себе знать.К слову, добиться справедливости пенсионеру оказалось сложнее, чем героине нашей статьи. Сначала все надзорные органы – полиция, прокуратура и Роспотребназдор – отмахнулись формальными отписками. Затем и иск в суде оставили без рассмотрения. Впрочем, это решение было обжаловано, высшая инстанция постановила его отменить и отправить на новое рассмотрение.Конечно, два случая – это еще не тенденция. Но звоночек. Ведь банки не назовешь бедными организациями. Это не бюджетные учреждения, когда некоторые из них не могут себе позволить даже косметический ремонт. Тем не менее напрашивается вывод, что тратиться на безопасность своих посетителей банки готовы не всегда. А значит, есть вероятность, что перечисленные нами случаи могут быть не последними.Станислав Сергеев, «Номер один»Фото: «Номер один»