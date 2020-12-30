Бурятия вошла в «электросолнечный» топ России

Республика включена в пятерку лучших российских регионов по развитию солнечной энергетики
В Бурятии установленная мощность всех объектов солнечной генерации к концу 2020 года достигла 115 МВт. По этому показателю республика вошла в ТОП-5 российских регионов, активно развивающих солнечную энергетику, наряду с Оренбургской и Астраханской областями, республиками Алтай и Калмыкия. Кроме того, в этом году Бурятия одной из первых выделила фермерским хозяйствам субсидии на покупку солнечных энергоустановок, сообщили в минтрансе республики.
В Бурятии более 300 солнечных дней, 2200 часов инсоляции в год, что давно позволяло мечтать о развитии солнечной электрогенерации. Однако реальный прорыв в этом направлении начался только три года назад. В настоящее время на территории Бурятии действуют шесть солнечных электростанций. Первым объектом солнечной генерации стала Бичурская солнечная электростанция установленной мощностью 10 МВт, построенная группой компаний «Хевел» в 2017 году. В 2019 году компания ввела в эксплуатацию Хоринскую СЭС мощностью 15 МВт, а в конце декабря текущего года крупнейшую в регионе солнечную электростанцию - Торейскую СЭС мощностью 45 МВт. Таким образом, объем солнечной генерации под управлением компании «Хевел» в Бурятии составляет 70 МВт.
Еще три солнечные электростанции по 15 МВт с 2019 года действуют в Кабанском, Тарбагатайском и Кяхтинском районах.
Как сообщал «Номер один», проект по строительству семи сетевых солнечных электростанций совокупной мощностью 145 МВт и общим объемом инвестиций почти 14 миллиардов рублей реализует группа компаний «Хевел». В 2019 году введены в эксплуатацию четыре сетевые солнечные электростанции в Хоринском, Кяхтинском, Тарбагатайском и Кабанском районах мощностью 15 МВт каждая. Общий объем инвестиций составил без малого 7 миллиардов рублей. Завершен проект строительства пока самой мощной Торейской СЭС мощностью 45 МВт в 2020 году, на очереди Джидинская СЭС мощностью 30 МВт в 2022 году. Таким образом, к 2022 году совокупная мощность солнечных электростанций в Бурятии достигнет 145 МВт.
Группа компаний «Хевел» основана в 2009 году. Является крупнейшей в России интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики. В структуру компании входят три подразделения: завод по производству солнечных модулей в Новочебоксарске (Чувашия), девелоперское подразделение, которое проектирует, строит и эксплуатирует солнечные электростанции, а также Научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике (Санкт-Петербург), который является крупнейшей в России профильной научной организацией в сфере фотовольтаики. С 2014 года компания построила 895 МВт сетевой солнечной генерации в республиках Алтай, Башкортостан, Бурятия, Калмыкия, Адыгея, в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Саратовской и Омской областях, а также в Казахстане. Текущий портфель проектов ГК «Хевел» в России насчитывает более 1,3 ГВт, в Казахстане – 288 МВт.
Фото: hevelsolar.com
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