В Улан-Удэ можно вызвать Деда Мороза с антителами к коронавирусу

Правда, он будет стоить дороже «обычного»





Нагрянувшая пандемия наложила отпечаток на многие стороны нашей жизни. Не стала исключением даже новогодняя сказка, которую всегда так ждут дети. В этом году Дед Мороз вряд ли постучится к вам в двери и уж точно не станет брать дитя на коленки. Как родители, так и сами сказочные гости опасаются распространения опасной заразы. Но есть и те, кто готов рискнуть здоровьем семьи ради долгожданного праздника.

Новогодние праздники в этом году буду не похожими на предыдущие. Ведь, во-первых, по указу главы республики корпоративы и любые другие массовые мероприятия запрещены. А во-вторых, домой приглашать артистов готовы далеко не все родители – многие опасаются «подхватить заразу». Хотя порой Деды Морозы и сами отказывают даже смельчакам.Так, Дед Мороз Вячеслав (он попросил не указывать его фамилию), о котором мы уже писали в наших прошлых номерах, придумал новый способ порадовать ребят – с помощью онлайн-поздравлений.- Конечно, сейчас все по-другому стало. Раньше уже в августе мне начинали звонить люди, записываться на декабрь. Сейчас звонков очень мало, но даже к тем, кто зовет, я не соглашаюсь приезжать домой. Хотя я сам переболел, у меня антитела, но ведь на мне «сказочная» объемная одежда, борода, шуба, и велик риск того, что вместе с ней не принесу что-то, а мне этого не нужно, - объясняет Вячеслав.Но если не приходить домой, то как тогда можно осчастливить малышей? Ведь они по-прежнему ждут сказки, несмотря на коронавирус. После некоторых раздумий улан-удэнский Дед Мороз разработал эксклюзивный план, хотя и основанный на уже распространенных сегодня виртуальных поздравлениях.- Я размышлял, как можно поздравить ребенка без живого контакта. В Интернете увидел видеоролики. Решил, что буду записывать под заказ эксклюзивные видеопоздравления. Получилось три вида поздравлений, разных по содержанию и цене, - говорит Вячеслав.Самое простое и недорогое - Дед Мороз от души поздравляет ребенка, называя его по имени, указывая возраст. Есть еще поздравление именное и с рисунком. Когда Дедушка показывает на экране письмо ребенка или его рисунок. Перед этим родители заранее отправляют письмо своего чада, а Дед Мороз его распечатывает на цветном сканере, и получается точная копия. Есть еще такая дополнительная опция - показать малышу его будущий подарок (фотоснимок уже купленного подарка родители также высылают заранее). Ну и самый дорогой вариант – это подробное видеопоздравление, в котором Вячеслав говорит всевозможные наказы и пожелания родителей.Отметим, что Вячеслав, которого в Улан-Удэ не зря называют самым главным и настоящим Дедом Морозом, даже видеопоздравления делает от души и с выдумкой. Так, чтобы от них веяло волшебством.- Я взял в партнеры профессиональных видеографов, фотографов. В их фотостудии мы обустроили кабинет Деда Мороза в Великом Устюге. На заднем фоне у меня сказочные новогодние декорации, все продумано до мелочей. А еще у нас снято предисловие к поздравлению, - отмечает Дед Мороз.Независимо от выбранного «тарифа» поздравления, каждый ребенок, перед тем как услышать именное поздравление, смотрит новогоднюю сказку. Как Дедушка Мороз одевается – стукнет посохом, и шубка уже на нем. Как он мчится на санях по заснеженным лесам, как гуляет по Байкалу.- В селе Дубинино гостевой дом «Байкальский маяк» нам предоставил апартаменты, там есть настоящая русская печь в натуральную величину (весом 15 тонн). Дедушка Мороз достает из печки картошечку, от нее дымок вьется, он ее с аппетитом кушает. Словом, мы все продумали и сделали очень красиво, - уверяет Вячеслав.Помимо видео, Вячеслав также может поздравить с помощью аудио или видеозвонка. К слову, услугами нового формата поздравлений пользуются не только дети.- Для меня что взрослый, что дитя - все одинаковые. Когда меня взрослые видят, они тоже становятся детьми. Они говорят: «Дедушка, спасибо, ты меня в детство окунул. Я снова ребенком стал». Шаблонов, заготовок у меня нет, все придумываю на ходу. Спрашиваю про того, кого надо поздравить, все подробности, а потом составляю текст поздравления от Дедушки Мороза. Буквально вчера я записывал видеопоздравление для жителя города Киров. Женщина ко мне обратилась, говорит, муж на вахту уезжает, у нас трое детей, хотим для него поздравление сделать. Я записал для мужчины поздравление, сказал, чтобы он не скучал, вспоминал о детях, любимой и почаще смотрел поздравление от Дедушки Мороза. Потом эта женщина мне написала снова. Сказала, что была настоящая сказка, спасибо. И что муж до сих пор сидит и плачет. Здоровый взрослый мужик-шахтер плачет от радости.В этом году Вячеслав будет отмечать Новый год много раз. Ведь к нему на видеопоздравления записались жители самых разных стран и часовых поясов.- Страна большая, я буду отмечать Новый год примерно с десяток раз. К тому же меня заказали еще в Германии и Израиле. Заявки идут, но жаль, что люди тянут до последнего, когда у меня уже не будет столько времени, как сейчас. Из Бурятии, кстати, заявок мало, для наших жителей цены слишком дорогие, как они считают (видеопоздравления стоят от 3 до 8 тысяч). В основном идут заявки с запада: Красноярск, Новосибирск, Москва, Питер и так далее.По словам Вячеслава, в это году его доходы, как и других работников сферы услуг развлечений, упали на 90%.- Во-первых, корпоративов не стало, а они приносили большую часть дохода. И нет домашних заявок. Даже когда Деды Морозы готовы ехать, люди боятся. Да и денег у населения мало, - перечисляет последствия пандемии Вячеслав.Другие Деды Морозы придумали другой выход из ситуации – они поздравляют ребят не в квартире, как раньше, а на улице. Особенно везет в этом плане тем деткам, кто живет в своем доме - прямо во дворе можно и елку нарядить, и хороводы поводить. Городским жителям «светит» лишь рассказать стишок Дедушке возле своего подъезда на морозе. Без елочки и гирлянд. Прямо скажем, атмосфера не из волшебных.Тем временем многие коллеги по цеху относятся к работе в эпоху пандемии не столь щепетильно. Приезжать домой, брать ребенка на руки - эти аниматоры работают так, словно пандемии никогда и не было. Объявления на «Авито», в соцсетях и подъездах, где предлагаются услуги выездных Дедов Морозов, по-прежнему можно найти без труда. Средняя стоимость услуги - от 1500 рублей.«Веселые и щедрые Дед Мороз и Снегурочка, придем в ваш дом, поздравим детишек с Новым годом, проведем конкурсы, танцы, стишки, обязательно хоровод вокруг елочки всей семьей под музыкальное сопровождение. Подарите волшебную сказку своему ребеночку. Опыт более пяти лет», - как ни в чем не бывало пишет на «Авито» супружеская чета в сказочных костюмах.Мы обзвонили несколько похожих объявлений, сценарий поздравления детишек примерно одинаков. Дед Мороз и Снегурочка приходят в гости к малышу (зачастую предварительно папа или мама ребенка передает им подарок, который прячут в «волшебный» мешок). Как правило, с собой приносят и музыкальное сопровождение (новогодние песни включают через специальные колонки). Дедушка Мороз и его внучка играют с малышом, загадывают ему загадки, водят хороводы вокруг елочки и, конечно, слушают его стишки. После чего торжественно вручают подарок.Кое-кто обещает домашним заказчикам соблюдение всех мер предосторожности, вплоть до масок на лицах и регулярного обеззараживания карнавальных костюмов.- Мы предлагаем, что придем в масках с Дедушкой Морозом, вот только родители сами потом просят нас снять маски – мол, какая тут сказка, если Снегурка с Дедушкой в масках, словно пришли навестить больных родственников в больницу, поэтому приходится снимать перед заходом в квартиру. Мы их понимаем, Дед Мороз с бородой и в маске сверху выглядит очень странно, - говорит Снегурочка Анастасия Орлова.Интересно, что цены на «сказочные» услуги варьируются от 1000 до 3000. При этом порой обоснования повышения цены не могут не удивить.- У нас чуть подороже, потому что все наши аниматоры уже имеют антитела к новому вирусу, что подтверждено лабораторными анализами и отражено в медицинских справках. Все меры предосторожности: социальная дистанция, наличие масок и бесконтактные развлечения будут так же соблюдены. График поздравлений предусматривает время на замену карнавальных костюмов аниматоров с целью их дезинфекции, - пояснили нам в одном из event-агентств.Вот такой нынче праздник – артисты с антителами в цене. Хотите безопасного Деда Мороза? Доплачивайте.Василиса Шишкина, «Номер один»Фото: из личного архива героев статьи