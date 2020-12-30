Чего мы ждем от 2021 года?

В новом году россияне ждут победы над вирусом и выхода из экономического кризиса



Новый, 2021 год, будет лучше уходящего, по мнению 42% россиян (чаще так считают люди в возрасте от 60 лет - 49%). Предполагают, что он будет не лучше и не хуже, 35% опрошенных, а 16% смотрят на будущий год с пессимизмом и ожидают худшего, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.



Основные позитивные ожидания от следующего года: улучшение ситуации с пандемией коронавируса, победа над вирусом (21%), экономическое развитие и выход из кризиса (9%), повышение зарплат (7%), снижение цен (6%) и повышение пенсии (6%).



Негативные изменения, которые могут произойти в следующем году в нашей стране: рост цен, инфляция (15%), падение уровня жизни (11%), неудача в борьбе с пандемией (9%).



Россияне назвали также и дела, которые планируют успеть сделать до наступления 2021 года. В опросе портала



Самое главное для 12% - успеть купить новогодние подарки. На втором месте — завершение ремонта (6%). По 4% планируют сделать уборку, украсить дом и уделить время близким. Сходить к врачу, в том числе, чтобы вакцинироваться от коронавируса, хотят успеть 3%. Такое же число опрошенных мечтают просто отдохнуть (3%).



Еще 2% россиян планируют просто успеть подготовиться к празднованию Нового года: закупить продукты, опробовать рецепты. Еще 2% хотят войти в 2021 год без долгов и до конца декабря мечтают закрыть кредиты, оплатить налоги и жилищно-коммунальные услуги и также 2% опрошенных планируют срочно похудеть, чтобы влезть в новогодний наряд.



Женщины чаще мужчин мечтают успеть купить подарки близким (15 и 8% соответственно), сделать уборку (5 и 3%) и украсить дом (6 и 2%). Мужчины же чаще говорят, что уже успели переделать все дела, которые планировали (20 и 12%).



Фото: pixabay.com







Фото: pixabay.com Новый, 2021 год, будет лучше уходящего, по мнению 42% россиян (чаще так считают люди в возрасте от 60 лет - 49%). Предполагают, что он будет не лучше и не хуже, 35% опрошенных, а 16% смотрят на будущий год с пессимизмом и ожидают худшего, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил данные исследования о том, чего россияне ожидают и чего боятся в следующем году.Основные позитивные ожидания от следующего года: улучшение ситуации с пандемией коронавируса, победа над вирусом (21%), экономическое развитие и выход из кризиса (9%), повышение зарплат (7%), снижение цен (6%) и повышение пенсии (6%).Негативные изменения, которые могут произойти в следующем году в нашей стране: рост цен, инфляция (15%), падение уровня жизни (11%), неудача в борьбе с пандемией (9%).Россияне назвали также и дела, которые планируют успеть сделать до наступления 2021 года. В опросе портала SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.Самое главное для 12% - успеть купить новогодние подарки. На втором месте — завершение ремонта (6%). По 4% планируют сделать уборку, украсить дом и уделить время близким. Сходить к врачу, в том числе, чтобы вакцинироваться от коронавируса, хотят успеть 3%. Такое же число опрошенных мечтают просто отдохнуть (3%).Еще 2% россиян планируют просто успеть подготовиться к празднованию Нового года: закупить продукты, опробовать рецепты. Еще 2% хотят войти в 2021 год без долгов и до конца декабря мечтают закрыть кредиты, оплатить налоги и жилищно-коммунальные услуги и также 2% опрошенных планируют срочно похудеть, чтобы влезть в новогодний наряд.Женщины чаще мужчин мечтают успеть купить подарки близким (15 и 8% соответственно), сделать уборку (5 и 3%) и украсить дом (6 и 2%). Мужчины же чаще говорят, что уже успели переделать все дела, которые планировали (20 и 12%).Фото: pixabay.comФото: pixabay.com