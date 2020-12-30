На центральной улице Улан-Удэ подсветили яблони

Светящиеся деревья создадут теплую уютную атмосферу, уверены в «Горсвете»
МБУ «Горсвет» завершило монтаж светодиодной сетки на яблонях, растущих по улице Ленина от Бурятского театра оперы и балета и до ТЦ «Форум».
«Морозоустойчивая светодиодная сетка будет работать круглогодично и доставлять радость горожанам и зимой, и летом. Несмотря на сильные морозы, светящиеся деревья создают теплую уютную атмосферу на центральной улице города», сообщили в «Горсвете».
Фото: мэрия Улан-Удэ
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