На центральной улице Улан-Удэ подсветили яблони

Светящиеся деревья создадут теплую уютную атмосферу, уверены в «Горсвете»





МБУ «Горсвет» завершило монтаж светодиодной сетки на яблонях, растущих по улице Ленина от Бурятского театра оперы и балета и до ТЦ «Форум».

«Морозоустойчивая светодиодная сетка будет работать круглогодично и доставлять радость горожанам и зимой, и летом. Несмотря на сильные морозы, светящиеся деревья создают теплую уютную атмосферу на центральной улице города», сообщили в «Горсвете».Фото: мэрия Улан-Удэ