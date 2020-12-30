В Бурятии раскрыто убийство четырехлетней давности

Жертву пьяной драки осенью нынешнего года стала искать сестра из Новосибирска



В Бурятии в сентябре в правоохранительные органы обратилась жительница Новосибирска с заявлением о розыске ее брата из поселка Таксимо Муйского района, с ним она с 2009 года утратила связь. По ее заявлению проведена проверка и установлено, что исчезновение мужчины носило криминальный характер. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Во время кропотливой работы следствию совместно с сотрудниками уголовного розыска полиции удалось установить трех местных жителей, которые в ходе допросов дали показания о том, что являлись очевидцами убийства пропавшего мужчины.



Они отвели сотрудников в лесной массив на окраине поселка и указали место, где при осмотре под слоем почвы обнаружены останки человека. В настоящее время для идентификации останков проводится геномная экспертиза. Из допроса свидетелей следовало, что к расправе над потерпевшим причастен их знакомый. Чтобы проверить полученные показания следователь вылетел в Улан-Удэ, так как указанный очевидцами мужчина на тот момент находился в исправительной колонии, где отбывал наказание за другое преступление против собственности.



В ходе грамотно спланированного и проведенного допроса с предъявлением подозреваемому улик удалось получить подробные показания об обстоятельствах учиненной им несколько лет назад расправы. Сейчас подозреваемый переведен в следственный изолятор, где в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.



По данным следствия, осенью 2016 года в поселке Таксимо обвиняемый распивал спиртные напитки в доме у приятеля в компании знакомых местных жителей. Во время застолья из-за незначительного повода у него произошла ссора с одним из собутыльников, в ходе которой он кулаками и деревянным табуретом нанес множество ударов по голове и грудной клетке своего противника. После учиненной расправы компания еще некоторое время продолжала употреблять спиртное, затем гости разошлись, оставив потерпевшего на месте.



Следующим утром хозяин дома обнаружил, что избитый мужчина скончался. По его звонку на месте происшествия собрались все участники застолья, которые вместе с обвиняемым решили спрятать потерпевшего в лесу. Они переместили покойного на окраину поселка, где обустроили яму и закопали тело в ней.



Ведется следствие.



Фото: buryatia.sledcom.ru

