Депутаты горсовета Улан-Удэ поздравили горожан хитом «Стекловаты»

Песня, записанная в начале 2000-х, давно стала мемом





Депутаты горсовета Улан-Удэ креативно поздравили горожан, выпустив новый музыкальный ролик. Народные избранники исполнили кавер на легендарную песню «Новый год» группы «Стекловата», давно ставшую мемом.

В съёмках клипа приняли участие депутаты Денис Гармаев, Анатолий Перепелица и Валерий Амагыров. Они надели забавные шапки и свитера и специально для жителей Улан-Удэ перепели песню «Новый год».











Отметим, основателем «Стекловаты» и одним из исполнителей композиции является Сергей Кузнецов, который стоял у истоков «Ласкового Мая». Оригинальная композиция про Новый год была записана в начале 2000-х. Популярной она стала после публикации клипа на YouTube в 2008. Вот уже больше десяти лет пользователи сети отмечают скорое пришествие нового года строчками из легендарной песни и публикацией ролика в отвратительном качестве, придающим особый шарм композиции.









Вероятно, у депутатов даже получилось превзойти оригинал. По крайней мере в комментариях под роликом горожане хвалят народных избранников. «Вы молодцы, очень круто», «Настроение поднялось, пока слушала песню, улыбалась», пишут улан-удэнцы.