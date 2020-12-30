Улан-удэнцы замерзают в квартирах

В связи с ростом обращений в адрес ЕДДС на низкую температуру отопления в квартирах власти Улан-Удэ приняли решение в ежедневном режиме в начале рабочего дня рассматривать поступившие за сутки обращения.



- Начиная с 16 декабря, каждую жалобу рассматриваем на ежедневных утренних совещаниях. На них присутствуют все ответственные. Курирует всю работу комитет городского хозяйства. На контроле всё: сообщения в ЕДДС, телефонные звонки, обращения из социальных сетей и жалобы в комментариях с моей личной страницы в инстаграм, - сообщил мэр Игорь Шутенков.

С 16 декабря по 29 декабря комиссия выезжала по 49 адресам (в том числе повторные для фиксации факта устранения). В результате по 22 многоквартирным домам зафиксированы отклонения параметрам теплоснабжения. По выявленным фактам составлены 22 акта. Представители ПАО «ТГК-14» приняли меры по регулировке гидравлического и температурного режимов для улучшения качества предоставляемых потребителям услуг.





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