На владельцев собак в Улан-Удэ заводят административные дела

Специалисты администрации Советского района Улан-Удэ и Управления ветеринарии проводят подворовой обход и регистрируют, вакцинируют домашних животных. Всего проверено 789 дворов, выдано 287 требований о явке, роздано 612 памяток, составлено 12 протоколов об административном правонарушении по ст. 47.1 и ст. 47.2 (Нарушение правил выгула домашних животных, Нарушение порядка регистрации домашних животных).

Кроме того, вакцинировано 104 домашних животных, зарегистрировано – 61.

– Проверяются правила содержания домашних животных, наличие регистрации, вакцинации, с владельцами животных проводятся профилактические беседы. Также проводится отслеживание стай бездомных собак и направление информации о них в службу отлова, – сообщили в Администрации Советского района.

С жалобами на нарушение правил выгула домашних животных можно обратиться с заявлением в Управление административного контроля Комитета городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ по телефонам 37-72-52, 37-72-48 - по Советскому району, 23-05-80 - по Железнодорожному району, 23-04-10 - по Октябрьскому району.

Штрафы за нарушение правил выгула домашних животных для граждан составляют от 500 до 1000 руб., за отсутствие регистрации от 500 до 1000 руб. За допущение нападения домашнего животного на человека - штраф от 2 до 5 тыс. рублей при предоставлении медицинской справки.





Фото: администрация Улан-Удэ