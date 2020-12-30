30.12.2020
В Бурятии ушло в суд дело бывшего вице-спикера парламента Бурятии

В Бурятии ушло в суд дело бывшего вице-спикера парламента Бурятии

Баиру Жамбалову инкриминируется смертельный наезд на несовершеннолетнюю и оставление ее в опасности  

Прокуратура Бурятии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего вице-спикера парламента Бурятии Баира Жамбалова, сообщили в надзорном органе.

Баир Жамбалов обвиняется в «нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения» и в «оставление в опасности».

Как сообщает Следственное управление СКР по Бурятии, по данным следствия, 5 января 2020 года вечером обвиняемый на своем автомобиле марки «Тойота Лэнд Крузер Прадо», возвращаясь с рыбалки, на трассе возле села Батурино Прибайкальского района Бурятии, двигаясь со скоростью не менее 104 км/час, совершил наезд на несовершеннолетнюю девушку, переходившую проезжую часть. После этого на своей машине с места происшествия он скрылся, не оказав потерпевшей помощь. Сбитая девушка спустя непродолжительное время скончалась в больнице от полученных повреждений, причиненных водителем.

В ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением сегодня направлено в суд.

Наиболее строгая санкция за указанные преступления предусматривает лишение свободы сроком до двенадцати лет, отметили в прокуратуре.

Фото: «Номер один»
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