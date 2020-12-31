ГИБДД Бурятии фиксирует резкий рост числа ДТП

За минувшие сутки на дорогах произошло 42 аварии – в два раза больше обычного



В Бурятии за минувшие сутки на дорогах произошло 42 аварии с механическими повреждениями автомобилей, в том числе ДТП с пострадавшими. Это в два раза больше обычного, сообщили в республиканской ГИБДД.



Около пяти часов вечера в Тарбагатайском районе 24-летняя водитель автомобиля «Тойота Корона» (стаж с 2019 года), следуя по улице Ленина поселка Нижний Саянтуй в районе дома № 31, не справилась с управлением и совершила наезд на препятствие. В результате ДТП пострадала сама водитель и 43-летняя женщина – пассажир. Обе госпитализированы в медицинское учреждение.



Вчера на территории республики инспекторами ДПС выявлено 390 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством девять водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, восемь – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.



Фото: ГИБДД

