COVID-19 в Бурятии - последняя сводка года

Почти 26 тысяч случаев с начала года, более 23 тысяч выздоровевших, 591 летальный исход



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 25 909. Это на 185 случаев больше, чем было в среду, 54% (13 946) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умер от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 591 человек , пятеро - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 185 новых случаев коронавируса: 143 человека обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

Круг контактных лиц составляет 5 297 человек.



В стационарах получают лечение 1 183 пациента с новой коронавирусной инфекцией, с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 887. В отделениях реанимации находится 76 пациентов (из них старше 65 лет – 50), на ИВЛ 52 пациента (из них старше 65 – 34), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 42.



Амбулаторное лечение проходит 1001 пациент с COVID-19, наблюдается 3063 человека.



Всего выздоровели от коронавируса 23 134 (+198) человек. Дополнительно снято с наблюдения 287 пациентов.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 128 коек, занято – 1 183, свободно – 945 коек. Занятость коечного фонда составляет 55,6%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2 730 человек, с нарастающим итогом – 724 161 человек.



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