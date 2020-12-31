Жительницу Улан-Удэ, пострадавшую от нападения собак, лечат в Москве

Ситуация находится на контроле главы Бурятии Алексея Цыденова и министра здравоохранения России Михаила Мурашко



Двадцатилетняя девушка, пострадавшая в Улан-Удэ от нападения собак, благополучно доставлена спецбортом в НМИЦ хирургии им. А.В Вишневского. Медицинскую эвакуацию пациентка перенесла без осложнений. Полет длился 7 часов, соблюдались все меры предосторожности, сообщили в минздраве Бурятии.



Напомним, 28 декабря состоялась очередная телеконсультация по вопросам организации дальнейшего оказания медицинской помощи девушке, пострадавшей от нападения собак, с ведущими специалистами НМИЦ хирургии им. А.В Вишневского во главе с руководителем, академиком РАН, главным хирургом минздрава России Амираном Ревишвили и прибывшими из Москвы в Улан-Удэ специалистами НМИЦ: заведующим Отделения гнойной хирургии центра ран и раневых инфекций Александром Ушаковым и заведующим Отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Ожогового центра Артёмом Клеузовичем.



В результате телеконсультации было принято решение о транспортировке девушки спецбортом в Москву.



«Предстоит большая работа и поэтапное восстановление пострадавшей девушки. Благодарим коллег из Института им. Вишневского за поддержку и помощь нашей землячке. В Москве ей будет проведена терапия, направленная на заживление обширных ран на теле, предупреждение органных повреждений. А также – начнется подготовка к дальнейшей реконструктивной хирургии», – рассказала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.



Ситуация находится на личном контроле главы Бурятии Алексея Цыденова и министра здравоохранения России Михаила Мурашко.



Фото: sanaviation.ru



