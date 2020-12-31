Председатель Хурала поздравил жителей Бурятии с Новым годом

Дорогие земляки! От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю вас с Новым, 2021 годом!





Новогодние праздники – это время, которое соединяет прошлое, настоящее и будущее. Это время для подведения итогов прожитого года, планирования новых дел и начинаний.





Уходящий год был непростым, мы все столкнулись с испытанием ковидом, сплотились, проявили свои самые лучшие человеческие качества - чувство ответственности, единства и милосердия.Мы безмерно благодарим медицинских работников за героический и самоотверженный труд, за профессионализм и стойкость! Неоценимую помощь оказывает наша молодежь - волонтерские организации помогают тем, кто нуждается в поддержке и заботе.Непростой год заставил нас по-новому взглянуть на жизненные планы, определить самые важные ценности. Это здоровье, благополучие в семье, гуманизм, долг и служение людям.Несмотря на трудности, республика продолжала развиваться. Благодаря совместным усилиям Народного Хурала, Главы и Правительства Республики Бурятия удалось сохранить экономическую и социальную стабильность в регионе, создать задел на будущее. Реализовывались инвестпроекты. Мы вместе развивали экономику, строили дороги и мосты, открывали новые школы и детские сады, ремонтировали больницы и дома культуры. Сообща решали вопросы экологии и сохранения озера Байкал.Мы встречаем новый год с надеждой на добрые перемены и верой в самое лучшее, с новыми силами и планами. Нам предстоит решить немало задач, чтобы качество жизни людей становилось лучше. И добиться этого мы сможем нашей общей слаженной работой!Гаража байгаа жэлдэ хэхэ юумэн, шиидхэхэ асуудал олон. Гурэнэй Думын депутадуудые hунгахабди. Экономико хугжөөхэбди, олон барилга, харгы, хуургэнуудые хэхэбди, шэнэ хуулинуудые харан абахабди.Хундэтэ нютагаархид! 2021 ондо энхэ элуур, сэдьхэл дуурэн, аза талаантай hуухатнай болтогой!Дорогие земляки, поздравляю вас с Новым, 2021 годом! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, согласия, мира и процветания!Шэнэ жэлээр!