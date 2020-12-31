В Улан-Удэ наряды полиции будут приближены к увеселительным заведениям

Около 600 стражей правопорядка обеспечат в Бурятии безопасность новогодних праздников



В новогодние и рождественские праздники в Бурятии запланировано проведение около 100 мероприятий с участием свыше 5 тысяч человек. В обеспечении правопорядка и общественной безопасности во время праздников примут участие примут около 600 сотрудников органов внутренних дел, а также народные дружинники и представители казачества.



Наружные наряды полиции будут приближены к увеселительным заведениям (кафе, бары, рестораны), сообщает пресс-служба республиканского МВД.



В преддверии мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству, взрывотехники ОМОН проводят профилактические осмотры мест с массовым пребыванием людей на наличие опасных предметов, сообщает пресс-служба республиканского управления Росгвардии.



Контроль за дорожным движением усилила и Госавтоинспекция Бурятии. В целях профилактики ДТП и предупреждения нарушений Правил дорожного движения на дорогах выставлены дополнительные экипажи ДПС. Особое внимание уделено местам массового притяжения населения – торговым и развлекательным центрам, ледовым площадям и городкам. Также запланированы массовые проверки водителей с целью выявления лиц, находящихся за рулем в состоянии опьянения.



Сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям в случае мелких аварий с незначительным материальным ущербом пользоваться возможностью составления европротокола - во избежание пробок.



Фото: Росгвардия

