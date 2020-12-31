В Бурятии подростка наградили медалью за спасение детей на пожаре

12-летний мальчик помог вытащить из горящего дома четверых детей





Заместитель начальника ГУ МЧС Бурятии Андрей Боркин вручил медаль МЧС России «За содружество во имя спасения» 12-летнему Лубсану Цыбикову. Весной этого года он помог жительнице улуса Булум спасти из горящего дома четырех малолетних детей. Накануне в школе, где учится мальчик, прошло торжественное мероприятие в его честь. Поздравить юного героя пришли представители администрации района, учителя, родные мальчика и его одноклассники.

- Я ехал в магазин, а когда увидел дым, подошел к окну, оно было уже разбитым. Мне подавали детей, я их уносил за ограду - подальше от пожара, - скромно рассказал Лубсан. - Я очень рад, что мой поступок так высоко оценили.- Ваш сын показал себя как ученик, который способен преодолевать трудности, приходить на помощь ближнему, попавшему в беду. В этом, несомненно, ваша большая заслуга. В связи с этим выражаю глубокую признательность и благодарность вам за отличное воспитание сына, - обратился к родителям мальчика Андрей Боркин. - Очень отрадно, что подрастающее поколение нашей республики, совсем еще юные ребята, вписали свои имена в историю спасательного дела республики.Отец школьника Цокто Цыбиков сказал несколько слов о своем сыне: «Наш сын Лубсан все каникулы проводит в деревне, помогает бабушке по хозяйству, очень любит лошадей. Труд, работа с ранних лет на свежем воздухе укрепляет организм, формируют человека как личность. Немного тревожно, что в таком юном возрасте, на нашего сына обратили столько внимания. Мне бы хотелось, чтобы он рос как все дети, ведь он еще ребенок».Классный руководитель Елена Дымбрылова поделилась, что после этого поступка Лубсан нисколько не изменился, он остался таким же спокойным и рассудительным мальчиком. Его очень уважают одноклассники.Тепло отзывается о нем и администрация школы.- Поступок Лубсана достоин высокого уважения. Он в трудную минуту вел себя не как ребенок, а как взрослый. Своим отважным примером он показал, что молодое поколение проявляет мужественный характер, получает должное воспитание, - сказала директор Хоринской средней школы №2 Лидия Бадарханова.В завершении поздравления Андрей Боркин пожелал Лубсану хорошей учебы и предложил в будущем пополнить ряды Государственной противопожарной службы.Фото: МЧС