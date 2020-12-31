В России вырос спрос на пиротехнику

Пиротехники только первого класса в текущем году продано примерно на 30 миллионов рублей



В этом году, несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения на проведение массовых мероприятий, выручка от продажи пиротехники в России выросла. И произошло это за счет увеличения продажи именно бытовой пиротехники, сообщает сайт корпорации Ростех. По информации пресс-службы «Технодинамики» (холдинг, в состав которого входит НИИ прикладной химии - НИИПХ) пиротехники только первого класса в текущем году было продано примерно на 30 миллионов рублей, это более 2 миллионов хлопушек и около 1,5 миллиона упаковок бенгальских свечей, а впереди еще новогодние праздники. К ним в НИИПХ подготовились основательно – дефицита в салютах и хлопушках точно не будет.



Салют всем: от пиротехнического шоу до обычной хлопушки



Подмосковный Сергиев Посад называют пиротехнической столицей России. Здесь с 1945 года работает НИИ прикладной химии (НИИПХ). Специалистами института за эти годы было разработано более 2000 видов ночных и 120 видов дневных фейерверков. НИИПХ продолжает создавать профессиональную пиротехнику – без фейерверков из Сергиева Посада не обходится ни один государственный праздник или масштабное торжество, включая Новый год и День Победы. Специалисты института участвовали в подготовке пиротехнических шоу для Олимпиады в Сочи и финала Чемпионата мира по футболу. Самые зрелищные фейерверки, созданные в Институте, можно увидеть на ежегодном Международном фестивале фейерверков «Ростех».



Уже на протяжении многих лет НИИПХ помимо профессиональной пиротехники производит пиротехнику бытового назначения, другими словами, это все те салюты, хлопушки и бенгальские огни, которыми может украсить праздник каждый из нас. Такая пиротехника делится на три класса – по радиусу опасной зоны. В первый класс входят бенгальские свечи и хлопушки с радиусом опасной зоны 50 сантиметров. Эту пиротехнику можно держать в руках. Ко второму классу относят пиротехнику с радиусом опасной зоны пять метров. Эти бабочки и петарды нельзя запускать из рук и разрешено использовать только на улице. Третий класс – самый большой сегмент развлекательной пиротехники бытового назначения. В него входят различные батареи салютов и мини-ракеты, наблюдать за которыми можно только на расстоянии от 30 метров.



В «кодексе» безопасного использования пиротехнических изделий – несколько простых, но очень важных правил. Во-первых, при выборе фейерверков необходимо обращать внимание на целостность упаковки, а также значки сертифицированного центра. Кроме того, следует аккуратно обращаться даже с сертифицированной продукцией. Например, ни в коем случае не носить пиротехнические изделия в карманах, так как некоторые из них могут взорваться из-за трения. Специалисты НИИПХ не раз напоминают об этом, и к рекомендациям таких профессионалов точно стоит прислушаться. Кстати, при участии Института был разработан действующий в настоящее время первый технический регламент Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий».



Батарея салютов: зарядит на целый год



Сегодня пиротехника бытового назначения выпускается в большом ассортименте, различном как по стоимости, так и по получаемому эффекту. К примеру, «Юбилейный салют-50» от НИИПХ покажет букеты цветных огней, форсовые кометы на фоне звуковых эффектов, а «Праздничный салют-40» «нарисует» в небе разноцветные звездочки и парчевые разрывы. Также можно приобрести фейерверк, состоящий из набора одиночных фейерверков различной мощности, так называемая батарея салютов.



В такой установке все салютные трубы соединены единым шнуром. После поджога фитиля в основной трубе и первого зрелищного выстрела, горение передается по шнуру и запускает следующую тубу. Так по очереди выстреливают все установленные заряды в батарее. Длиться шоу может около нескольких минут – это зависит от количества залпов. Большие батареи состоят из 19-49 залпов и являются самыми востребованными. В ассортименте НИИПХ к ним относится батарея салютов «Карнавальная ночь» на 38 залпов, которые зажигают в небе букеты цветных огней и искристые кометы на высоту до 50 метров.



Бенгальские огни: главный новогодний атрибут



Бенгальские огни по праву относятся к одному из самых популярных видов пиротехнических изделий. Их официальное название – «триумфальные свечи», но в народе прижилось «бенгальские огни». Этому названию они обязаны месту происхождения – провинции Бенгалии в Индии. Именно здесь примерно в V веке был изобретен состав, дающий яркий огонь.



На протяжении сотен лет этот рецепт использовался исключительно профессиональными мастерами-пиротехниками. К концу XIX века бенгальские огни «ушли» в массы. Многие даже делали их самостоятельно вместо того, чтобы покупать. К примеру, профессор Михаил Петров в своей книге «Общедоступная пиротехника» делился рецептом создания бенгальских свечей в домашних условиях. Набор основных ингредиентов за сотни лет практически не изменился. В основе – смесь из клея и порошка алюминия или магния, а также металлические опилки для образования искр.



Сегодня бенгальские огни не нужно варить на кухне, а можно купить практически повсеместно. На рынке представлены разнообразные модели, отличающиеся по цветам огня, длине и времени горения. К примеру, большая бенгальская свеча длиной 600 мм может гореть 3-5 минут, а маленькая длиной 140 мм – около одной минуты.

Чтобы бенгальские огни не испортили праздник, их тестируют на профпригодность. В НИИПХ к этому относятся со всей серьезностью – подход такой же как к испытаниям продукции оборонной промышленности. Несмотря на безопасность бенгальских огней, зажигать их рекомендуется все же на улице, а не дома, отмечают сотрудники Института.



Хлопушки с конфетти: классика пиротехники



Хлопушка – одна из самых простых, и при этом эффектных и громких забав – была изобретена кондитером. Случилось это 160 лет назад, когда лондонский кондитер Томас Смит представил удивительную игрушку в виде свертка из праздничной упаковочной бумаги. В такие кульки обычно заворачивали сладости. Смиту пришла идея спрятать в свертке не сладкий подарок, а первую хлопушку – при открывании сверток производил хлопок, из него вылетали искры, а внутри оказывался какой-нибудь маленький сюрприз, например, носовой платочек. Интерес к такой незатейливой игрушке не угас за многие годы. Сегодня хлопушки производятся любых форм и размеров. Только НИИПХ выпускает несколько видов: хлопушка-конфета «Домино», хлопушки «Бисер» и «Маскарад».



Традиционные пиротехнические хлопушки имеют пластиковый или бумажный корпус в форме цилиндра, конуса, бутылочки или конфеты. Верхняя часть корпуса хлопушки наполнена конфетти или рулончиками серпантина. В нижнюю часть встроен так называемый «капсюль» с пиротехническим составом, в который, в свою очередь, вставлен тонкий шнурок с колечком. Если резко дернуть за веревочку, то пиротехнический состав воспламеняется, происходит мини-взрыв и запускается процесс: газ, который образовался как продукт горения, увеличивает давление внутри корпуса хлопушки, защитный колпачок хлопушки прорывается и из нее вылетают конфетти, серпантин или сувенирные игрушки.



Хлопушка является одним из самых безопасных фейерверков, но даже при ее использовании стоит соблюдать некоторые правила. Скорость, с которой конфетти стремиться выйти наружу, очень велика, поэтому не нужно «целиться» в лица гостей или осветительные лампы. Кроме того, опасным может быть использование хлопушки возле открытого пламени – в таком случае конфетти или серпантин могут «зажечь» в прямом смысле.



В эти предпраздничные дни самое время помнить правила безопасного использования фейерверков и укомплектовать праздничный пиротехнический набор для встречи Нового года. Несмотря на пандемию, отмену городских гуляний и детских новогодних представлений, праздник никто не отменял, а вместе с ним остаются его яркие атрибуты – новогодние хлопушки, салюты, бенгальские огни.



Фото: rostec.ru