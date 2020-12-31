Мэр Улан-Удэ поздравил горожан с Новым годом

Уважаемые горожане! Дорогие друзья!





Примите самые добрые и теплые поздравления с наступающим Новым, 2021 годом!

Один раз в году случается этот удивительный и необычный день, когда, провожая один год, мы сразу же встречаем другой. Пусть в этот день останется в старом году все плохое, а в новый отправится только хорошее и светлое.Уходящий год принес немало хлопот. Во время пандемии всем нам было непросто. Но, несмотря на ограничения, мы искали пути решения жизненно важных для нашего города задач, добивались поставленных целей, развивали наш город. В этом году сделаны новые дороги, спортивные площадки, возведены школы и детские сады, благоустроены скверы, дворы, обновлен парк городского общественного транспорта. Мы начали строительство долгожданного и необходимого городу третьего моста, запущена работа по очищению грязного воздуха, уже в процессе масштабный ремонт инженерных сетей в Улан-Удэ. В 2021 год мы вступаем с большими планами, надеждами и уверенностью в своих силах. Надеюсь, что в следующем году пандемия закончится, мы будем здоровы и будем жить без ограничений. Будем чаще встречаться, проводить вместе праздники и большие мероприятия. В 2021-м город будет отмечать особенный юбилей - год 355-летия Улан-Удэ.Пусть следующий год станет годом свершений всех ваших смелых планов, годом добрых дел и ярких событий, годом стабильности и благополучия, дальнейшего развития и процветания. Пусть новый год принесет вам счастливые мгновения и позитивное настроение! Желаю вам здоровья, неиссякаемой энергии, удачи во всех начинаниях и реализации всех идей! С Новым годом, Улан-Удэ! С новым счастьем!Мэр г. Улан-Удэ И.Ю. Шутенков