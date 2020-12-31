Глава Бурятии открыл главную елку Улан-Удэ

Она вошла в ТОП-10 самых высоких елок страны





30 декабря Глава Бурятии Алексей Цыденов торжественно открыл главную ёлку, установленную на площади Советов в Улан-Удэ. С новым годом жителей Улан-Удэ и республики также поздравили мэр города Игорь Шутенков и председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.





- Уважаемые земляки, всех поздравляю с Новым годом. Желаю всем нам всего самого хорошего. Уходящий год мы прожили в условиях ковида, но этот год отметился не только проблемами, но и тем как наши жители поднялись, как все пришли друг другу на выручку. Поэтому этот год запомнится взаимовыручкой, мы все вместе боролись с трудностями. И мы в целом справились. Я хочу пожелать в новом году всего самого хорошего, главное крепкого здоровья. С Новым годом, - сказал Алексей Цыденов.





- Наша новая елка стала очень обсуждаемой не только в городе, в республике, но и в других регионах России. Ее сравнивают с другими елками наших городов и ставят нашу елку в пример. Она вошла в ТОП-10 самых высоких елок страны. Сам ледовый городок также в этом году уникальный – впервые на Площади Советов появился каток, впервые использовали «звездное небо», - сказал Игорь Шутенков.





В этом году большая горка на центральной площади города также впервые сделана на основе металлического каркаса, что придает ей повышенную надежность, прочность и безопасность. Также она позволила сэкономить на пиломатериалах и стоимости строительства. На большой катушке два ската.







Каток на Площади Советов составляет 20 на 26 метров с павильоном проката. Для выступлений построена сцена на металлическом каркасе размером 8 на 11 метров и высотой 0,9 м. Также на площади размещены свыше 20 ледовых скульптур и композиций: ледяные избы, скульптуры рыбаков, медведей, оленей, снеговиков, ледяной колодец и самовар.







Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков отметил, что новая главная ёлка столицы Бурятии высотой 27,5 метра вошла в ТОП-10 самых высоких елок в России.Фото: пресс-служба правительства Бурятии