В Бурятии военные учились извлекать пострадавших из-под завалов

Применялось новое специальное инженерное оборудование - гидравлические домкраты, лебедки и краны



Различные алгоритмы действий по поиску условных пострадавших и эвакуации их из-под завалов, в том числе с применением служебных собак, отработали инженерные подразделения общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) на одном из полигонов в Бурятии.



Здесь состоялось тактико-специальное учение по ликвидации последствий условной чрезвычайной ситуации.



Помимо этого, после обнаружения условных пострадавших военнослужащие выполнили комплекс мероприятий по их извлечению с применением нового специального инженерного оборудования, в частности гидравлических домкратов, лебедок, кранов, сообщила пресс-служба ВВО.



Фото: function.mil.ru

