В Новый год есть сложности бытия

В новогоднюю ночь нас больше всего раздражают фейерверки, нетрезвые люди и голубые огоньки



Лишь трех из десяти россиян ничего не раздражает в праздничную ночь, сообщает результаты своего открытого опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны, портал



Самый раздражающий фактор в новогоднюю ночь — шум петард (16%). Особенно недовольны нескончаемыми салютами родители маленьких детей и хозяева домашних животных.



То, что в новогоднюю ночь рекой льется алкоголь, раздражает каждого десятого.



Одни и те же передачи по телевизору нервируют 8%: ««Голубые огоньки», которые не меняются уже лет 30»; «Одни и те же артисты на ТВ»; «Женя Лукашин по всем каналам».



Обилие нездоровой пищи в новогоднюю ночь раздражает 3%.



Еще 2% раздражает то, что праздник слишком быстро заканчивается.



Среди прочих раздражающих факторов россияне называли недосып, суету и мусор на улицах. В новогоднюю ночь нервируют цены такси и перебои с сотовой связью. Женщины негодуют по поводу одержимости застольем, гор посуды и «домашнего рабства» у плиты. Мужчин раздражает необходимость потратить сразу много денег.



Фото: pixabay.com Лишь трех из десяти россиян ничего не раздражает в праздничную ночь, сообщает результаты своего открытого опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны, портал SuperJob Самый раздражающий фактор в новогоднюю ночь — шум петард (16%). Особенно недовольны нескончаемыми салютами родители маленьких детей и хозяева домашних животных.То, что в новогоднюю ночь рекой льется алкоголь, раздражает каждого десятого.Одни и те же передачи по телевизору нервируют 8%: ««Голубые огоньки», которые не меняются уже лет 30»; «Одни и те же артисты на ТВ»; «Женя Лукашин по всем каналам».Обилие нездоровой пищи в новогоднюю ночь раздражает 3%.Еще 2% раздражает то, что праздник слишком быстро заканчивается.Среди прочих раздражающих факторов россияне называли недосып, суету и мусор на улицах. В новогоднюю ночь нервируют цены такси и перебои с сотовой связью. Женщины негодуют по поводу одержимости застольем, гор посуды и «домашнего рабства» у плиты. Мужчин раздражает необходимость потратить сразу много денег.Фото: pixabay.com