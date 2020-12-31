В Новый год есть сложности бытия

В новогоднюю ночь нас больше всего раздражают фейерверки, нетрезвые люди и голубые огоньки
Лишь трех из десяти россиян ничего не раздражает в праздничную ночь, сообщает результаты своего открытого опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны, портал SuperJob.
Самый раздражающий фактор в новогоднюю ночь — шум петард (16%). Особенно недовольны нескончаемыми салютами родители маленьких детей и хозяева домашних животных.
То, что в новогоднюю ночь рекой льется алкоголь, раздражает каждого десятого.
Одни и те же передачи по телевизору нервируют 8%: ««Голубые огоньки», которые не меняются уже лет 30»; «Одни и те же артисты на ТВ»; «Женя Лукашин по всем каналам».
Обилие нездоровой пищи в новогоднюю ночь раздражает 3%.
Еще 2% раздражает то, что праздник слишком быстро заканчивается.
Среди прочих раздражающих факторов россияне называли недосып, суету и мусор на улицах. В новогоднюю ночь нервируют цены такси и перебои с сотовой связью. Женщины негодуют по поводу одержимости застольем, гор посуды и «домашнего рабства» у плиты. Мужчин раздражает необходимость потратить сразу много денег.
Фото: pixabay.com
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?