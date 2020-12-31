Желания 33 маленьких пациентов онкоотделения исполнили в Бурятии

Алексей Цыденов поздравил с праздником пациентов детской больницы и воспитанников социально-реабилитационного центра



Онкологическое отделение Детской республиканской клинической больницы посетили Дед Мороз и Снегурочка. Они передали маленьким пациентам подарки от главы Бурятии Алексея Цыденова, который принял участие во всероссийской акции «Ёлка желаний».



Дети из онкологического отделения ДРКБ не регистрировались на сайте «Елка желаний». Все желания были собраны молодежным центром министерства спорта и молодежной политики Бурятии, велся поиск спонсоров и меценатов, готовых исполнить мечты детей. Дедом Морозом для детей стал и глава республики. Всего исполнено 33 детских желания. На сегодняшний день 22 ребенка продолжают лечение в стационаре. Тем, кто находится на лечении амбулаторно, подарки будут вручены волонтерами, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«Желаю, чтобы в новом году вы были здоровы, чтобы вы стали сильнее, и никакие болячки к вам не цеплялись. Всего самого доброго и хорошего! И хочу поблагодарить наш минспорта, спонсоров за то, что поддерживают это движение. Надеюсь, детишек порадуют подарки. А хорошее настроение придаст сил», - обратился к детям и их родителям глава Бурятии.



Также в этот день глава Бурятии поздравил и передал подарки воспитанникам республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Отметим, что свою деятельность центр начал в 1996 году. В него круглосуточно поступают несовершеннолетние, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В среднем за год через Центр проходят около 300 детей, за 2020 год – 172 ребенка получили помощь.



Напомним, новогодняя акция «Ёлка желаний» стартовала во время заседания Совета ДФО во Владивостоке и традиционно в правительстве РФ в Москве. Подарки от руководства страны и округа получают дети из детских домов, из многодетных и малоимущих семей, юные дальневосточники с особенностями здоровья. Дальневосточную «Ёлку желаний» во Владивостоке поддержал Юрий Трутнев, которому досталось несколько новогодних шаров с мечтами детей. Выполняя новогодние пожелания, вице-премьер связался с семьей из Бурятии, чтобы лично поздравить родителей и детей с наступающими праздниками.



Фото: egov-buryatia.ru

