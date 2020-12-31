Страна неисправимых оптимистов

Уходящий год россияне провожают в целом с хорошим настроением

Слово года

События-2020

Оценка системы здравоохранения

Рейтинги-2020

Медиа-2020

Эмоции, оценки, ожидания

Планы, подарки и расходы

ВЦИОМ попросил россиян выбрать три главных слова 2020 года. Ими стали: коронавирус (61%), поправки к Конституции (29%), третье место разделили самоизоляция, дистанционное обучение и врачи (по 23% соответственно).Главным международным событием 2020 года россияне назвали пандемию коронавируса (42%), военные действия в Нагорном Карабахе, установление мира при посредничестве России (28%), принятие поправок к Конституции РФ (25%), разработку первой в мире вакцины от COVID-19 (25%) и выборы в Белоруссии (23%).Три главные победы 2020 года, которые назвали россияне: изобретение вакцины (10%), мирное урегулирование в Нагорном Карабахе (8%) и 75-летие Победы (4%).ВЦИОМ спросил россиян по итогам года, как, по их мнению, российская система здравоохранения справлялась с ситуацией, вызванной пандемией коронавируса.Большинство наших соотечественников считают, что российская система здравоохранения (врачи, медработники и другие работники российской системы здравоохранениях) сделали либо все возможное в этой ситуации (48%), либо даже больше, чем могли (22%). Примерно столько же (23%) полагают, что не сделано практически ничего.Топ-3 задачи по улучшению системы здравоохранения, по мнению россиян: обеспечение пациентов доступными лекарствами (45%), укомплектование штатов медицинского персонала (39%) и расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов на селе и в малодоступных территориях (34%). Наименее приоритетными задачами названы повышение качества работы страховых компаний и развитие информатизации и электронных услуг (оба пункта назвали по 7% респондентов).Политиком года для россиян остается Владимир Путин — его назвали 38% опрошенных. Далее с большим отрывом идут Михаил Мишустин (17%), Сергей Шойгу (15%), Сергей Лавров (9%) и Владимир Жириновский (7%) и др.В рейтинге спортсменов первые места занимают боец Хабиб Нурмагомедов (10%), футболист Артем Дзюба (8%), теннисист Даниил Медведев, хоккеист Александр Овечкин и фигуристка Алина Загитова (по 2% соответственно).Рейтинг популярности актеров возглавил Константин Хабенский (5%), на втором месте Александр Петров (4%), и замыкает первую тройку Сергей Безруков (3%).Музыкантом года в 2020-м 6% россиян назвали Филиппа Киркорова, Николая Баскова (4%), а также 4% — пиониста-виртуоза Дениса Мацуева. Впервые в рейтинг вошли Егор Крид и Моргенштерн (по 2% соответственно).Самыми популярными телепередачами в 2020 году стали сразу три программы телеканала «Россия-1»: «Вести» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (по 6% соответственно) и «60 минут» (5%). В пятерку лидеров вошли программа телеканала НТВ «ДНК» и программа «Первого канала» «Мужское и женское» (по 3% соответственно).Телесериалами года, по мнению россиян, стали «Пес» (6%), «Тайны следствия», «След», и «Грозный» (по 3% соответственно).В топ самых популярных YouTube-каналов 2020 года вошли «ВДудь» (4%) и «Редакция» (2%).Журналистами года, по мнению россиян, стали Владимир Соловьев (6%), Юрий Дудь и Ольга Скабеева (по 2% соответственно). Пятерку самых популярных журналистов года замыкают Владимир Познер и Алексей Пивоваров (по 2% соответственно).СМИ года, по версии россиян, стали «Первый канал» (9%), «Россия-1» (6%) и «Россия-24» (4%).Лучшими кинолентами 2020 года россияне назвали фильмы «Т-34» и «Холоп» (по 3% соответственно), «Джентельмены» и «Движение вверх» (по 2% соответственно).Уходящий год россияне провожают в целом с хорошим настроением: соответствующий индекс* составил 61 п. В канун 2021-го каждый второй опрошенный (51%) чувствует радость и ожидание перемен к лучшему, 23% — спокойствие и уверенность. Под конец года 15% россиян ощущают усталость (меньше на 5 п.п., чем в прошлом году), а каждый десятый пребывает в волнении (13%). На 3 п.п. меньше доля россиян, испытывающих грусть (7%), а 8% — разочарование.Более половины россиян согласны с тем, что в этом году было больше плохого, чем от него ожидали (67%), для каждого пятого опрошенного он был таким, как его ожидали (21%). Для 7% было больше хорошего в 2020 году, чем они ожидали.По мнению 41% наших сограждан, Россия прошла испытания этого года скорее легче, чем большинство других стран. Более трети (35%) согласились с тем, что так же, как и другие страны, а 17% — что скорее тяжелее.Со середины ноября ВЦИОМ раз в неделю спрашивал россиян о планах на новогодние каникулы. В начале опроса от 41%-43% опрошенных определились с планами на праздники, к 17 декабря уже более половины россиян сообщали, что знают, как их проведут (58%).По итогам опроса в декабре три четверти россиян (74%) никуда не планируют поехать, каждый четвертый планирует поехать в другой город/село (24%) и 1% за границу.Чем россияне планируют заниматься на новогодних праздниках? В основном они планируют гулять на природе (30%), ходить в гости (23%) и кататься на коньках, лыжах и санках (21%). Каждый пятый россиянин (21%) сообщил, что собирается работать, еще 14% будут выезжать за город/на дачу, а треть (32%) планируют провести время дома.Дом вновь стал традиционным местом празднования Нового года — 2021-й планируют встретить в родных стенах 82% россиян (на 4 % п.п. больше, чем в прошлом году). Еще 5% в новогоднюю ночь пойдут в гости, еще 4% отправятся на дачу. Лишь 6% участников опроса не намерены как-либо отмечать Новый год.В преддверии 2021-го предполагаемые расходы на празднование и развлечения на 26% больше, чем в прошлом году: сумма средних расходов составляет 13 245 руб. (с 10 478 руб. в прошлом году). По ответам респондентов, на подарки придется потратить в среднем 5 088 руб. (в 2019-м — 4 203 руб.), на новогодний стол — 4 622 руб., на походы в театр, ресторан, детскую елку и пр. — 3 535 руб.Желания и возможности по подбору подарков в этом году не совпали: презентовать чаще всего собираются конфеты, спиртные напитки и деликатесы (27%), а в подарок их хотят получить всего 9%. Далее в списке планируемых подарков – деньги (20%), игрушки (21%), сувениры (19%) и парфюмерия/косметика (18%). Самым желанным подарком в 2020 году является путевка на отдых (13%), деньги (12%) и мобильный телефон (10%). Не намерены дарить подарки 9% опрошенных россиян (vs 17% в 2019 году), отказались бы от их получения 14% (в 2 раза меньше, чем в 2019 году — 31%).В 2020 году россияне пригласили бы к себе за новогодний стол Владимира Путина (49%, в 2 раза больше, чем в прошлом году), Владимира Жириновского (29%) и Михаила Мишустина (18%).Фото: pixabay.com