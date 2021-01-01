Глава Бурятии выступил с новогодним обращением

Уважаемые жители Республики Бурятия! Дорогие земляки!







Буряад Уласай ажаhуугшад! Хундэтэ нютагаархид!

С Новым годом! Шэнэ жэлээр!









Вот и подошел к концу 2020 год.Год был непростым, нам со многим пришлось столкнуться в этом году, с новыми вызовами. Конечно, в первую очередь, это COVID-19. В марте у нас был первый пациент. И наша республика встретила первую волну COVID-19 в полном объеме. Начались закрытия предприятий и организаций. Экономике, в первую очередь, малому бизнесу, был нанесен существенный удар. Наши школьники и студенты были переведены на дистанционный режим учебы.Вторая волна коронавируса оказалась еще масштабнее. И еще больше людей заболело и, к сожалению, умерло. И под конец года вновь проявилась проблема с безнадзорными собаками.Но я думаю, что этот год запомнится другим: тем, как вся республика, вся страна поднялась!Как уже в первую волну коронавируса тысячи людей вышли на помощь друг другу!Наши медики: все врачи, средний и младший медперсонал, рискуя здоровьем и жизнью, еще не все зная об этой напасти, встали у больничных коек, встали на борьбу с болезнью, приняли на себя удар и продолжают с честью бороться за наши жизни и здоровье. Вы - наши герои, круглосуточно вы спасали жизни, совершали подвиг. Вы сделали и делаете невозможное.Волонтеры проявили себя как никогда. По зову сердца вы были рядом с теми, кто оказался в трудной ситуации. Все неравнодушные люди пришли на помощь: тысячи продуктовых наборов, а также наборов лекарств и средств защиты были переданы тем, кто в этом нуждался.Простые люди, бизнес, стали помогать своими делами и поступками, своим товаром или спонсорской помощью – каждый кто чем мог.Беспрецедентные по масштабам меры поддержки получил бизнес от президента России: субсидии, льготные кредиты, освобождение от налогов.Да, к сожалению, не все смогли этим воспользоваться. У кого-то ОКВЭД не подошел, кто-то по другим причинам, но большая часть такую поддержку получила.В несколько траншей: весной, летом и вот сейчас, под Новый год, – была произведена выплата от Президента на детей. И практически каждая семья, имеющая ребенка, такие выплаты получила: кто-то один раз, кто-то несколько, в зависимости от возраста детей. Но получили все.В начале года в Кремле, на Сагаалган, мы достойно представили все богатство культуры Бурятии для всей России. Показали все разнообразие народов нашей республики.Буряад арадай бэлиг талаан, соелойнгоо баялиг харуулаабди. Буряад хатарай, дуунай хүгжэм бүхы гүрэндэ зэдэлээ.Новые современные школы встретили 1 сентября школьников.Новые светлые, теплые детские сады и ясли открыли свои двери для детей.Рекордное количество новых фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и новый инфекционный госпиталь сделали медицинскую помощь доступнее.Десятки новых спортивных объектов встретили детей и взрослых и сделали спорт нормой жизни.Сельские дома культуры обрели новый облик. Открылись модельные библиотеки.Наш турбизнес стал на уровень выше. К нам полетели организованные туристические чартеры из Москвы. И теперь к нам просятся из других городов России.Наши фермеры собрали рекордный урожай зерна за последние 7 лет.Мы выигрывали в конкурсах и грантах.Наши спортсмены побеждали на соревнованиях мирового уровня.Наши дети добивались выдающихся успехов.Уходящий год был особенным. Он был разным. Мы изменились. Мир изменился. Но, главное, мы еще раз доказали, что наш народ, объединившись, может справиться с любой трудностью.Хүндэтэ нүхэд! Һайндэрэй амисхаал үдэр бүхэндэ бүри ехээр үзэгдэнэ. Шэнэ жэл - шэнэ найдалай, шэнэ жаргалай эхин юм.Үнгэрhэн жэл онсо байгаа. Манай арад нэгэдэжэ, ямаршье хүндые дааха шадалаа харуулаа. Эгээл иимэ үедэ манай хамтын хүсэн тон ехэ гэжэ мэдэрээбди.Үнгэрhэн жэлдэ бүхы бэрхэшээлнүүд үлэг! Шэнэ жэлдэ шэнэ замууд нээгдэжэ, булта хэрэгүүд бүтэжэ байг! Гэртнай жаргал дүүрэн, үхибүүд элүүр энхэ байг!Дорогие земляки! Желаю вам, самое главное, крепкого здоровья, берегите себя и своих близких. Пусть любовь и забота окружает вас везде и всегда. Верьте в себя и свои возможности – вместе у нас все получится. Счастья, мира и добра!Фото и видео: пресс-служба главы Бурятии