В Бурятии перед новым годом коронавирус забрал еще четыре жизни

Общее число смертей от опасной инфекции приблизилось к шестистам





По информации Управления Роспотребнадзора по Бурятии, на утро 1 января в республике зарегистрировано 26 091 (+182) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.

Круг контактных лиц составляет 5277 человек. Всего выздоровели от COVID-19 – 23333 (+199) человек.В стационарах получают лечение 1170 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 871. В отделениях реанимации находится 78 пациентов (из них старше 65 лет – 48), на ИВЛ 48 пациентов (из них старше 65 – 28), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 42.В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2128 коек, занято – 1170, свободно – 958 коек. Занятость коечного фонда составляет 54,9%.Амбулаторное лечение проходят 993 пациента с COVID-19.За прошедшие сутки от коронавирусной инфекции умерли еще четыре человека, общее число смертей достигло 595.Фото: pixabay.com