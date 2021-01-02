Сотни улан-удэнцев сидели без воды, тепла и света в первый день 2021 года

Виной тому стали непредвиденные аварии на сетях



1 января утром из-за выхода воды из-под земли в районе жилого дома по ул. Лебедева, 3а было отключено холодное водоснабжение на 3 многоквартирных дома. Подача холодного водоснабжения проводилась поэтапно: в 13:00 по резервной схеме восстановили холодное водоснабжение потребителям МКД ул. Лебедева, 3а, 3б. А в 14:30 восстановили холодное водоснабжение всем потребителям по нормальной схеме. Подвоз воды был организован. Время отключения составило 3 часа.



Кроме того, из-за утечки по обратному трубопроводу было отключено отопление в 45 домах частного сектора. Ремонтники заварили свищ на стальной трубе. Время отключения составило 1 час 40 минут.



Также накануне произошли две аварии на электросетях. Так, в 11:02 из-за неисправности автоматического выключателя отсутствовала электроэнергия у потребителей частного сектора СНТ «Багульник» (мкр. Верхняя Берёзовка). В 14:00 электроэнергия была восстановлена по нормальной схеме. Время устранения составило почти 3 часа.



А в 18:05 из-за превышения нагрузки произошло отключение электроэнергии потребителям частного сектора ул. Заветная. В 20:35 все потребители запитаны при повторном включении по нормальной схеме. Время отключения составило 2 часа 30 минут.



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